Кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города: расследование ГУР

Украинская разведка вместе с партнерами разоблачила масштабную схему легализации российских военных в международном паралимпийском движении.
Об этом сообщает РБК-Украина
ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".
Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора. Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.
Среди идентифицированных лиц - офицеры и рядовые, которые намерены выступать в международных соревнованиях под флагом РФ.
Среди обнародованных сегодня российских "параспортсменов":
Главное управление разведки Министерства обороны Украины призвало отстранить таких спортсменов от участия в международных соревнованиях.
"Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе", - говорится в сообщении на Facebook.
Решение Международного паралимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам использовать национальную символику на церемониях награждения спровоцировало международный скандал. Украина уже официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр.
К протесту присоединились уже 11 стран, среди которых Германия, Польша, Канада и страны Балтии. Они требуют полного пересмотра статуса агрессоров в мировом спорте, чтобы не допустить присутствия на пьедесталах лиц, которые с оружием в руках разрушали украинские города.
