Хто переможе в "Холостяку": Віточка назвала ідеальних кандидаток

Вівторок 04 листопада 2025 13:52
Хто переможе в "Холостяку": Віточка назвала ідеальних кандидаток Віта Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)
Автор: Катерина Собкова

Майбутня етнологиня та волонтерка Віта Зварич, яка покинула шоу "Холостяк" після першої вечірки, поділилася своєю думкою щодо учасниць, які мають найбільші шанси на перемогу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Хто може виграти в "Холостяку-14"

За її словами, серед тих, хто залишився на проєкті, їй особливо імпонує Яна Андрієнко, Юля Артюх та Оля Дзундза.

"Не впевнена, чи дивитимуся шоу далі, але саме за цих учасниць я вболіватиму", - зазначила Віточка.

Яні Андрієнко 29 років, вона викладає алгебру та геометрію в столичній гімназії. Саме учні спонукали її надіслати анкету на участь у проєкті, тож тепер Яна прагне зламати стереотип, що вчителі не можуть жити яскравим, сповненим емоціями життям.

Хто переможе в &quot;Холостяку&quot;: Віточка назвала ідеальних кандидатокЯна Андрієнко (фото: instagram.com/yanaaandrienko)

Юлії Артюх 27 років, вона родом з Одеси, у неї є дитина. Дівчина мріє про сім'ю, де панує кохання, де діти ростуть у спокої, а дорослі не втомлюються любити одне одного.

Хто переможе в &quot;Холостяку&quot;: Віточка назвала ідеальних кандидатокЮлія Артюх (фото: instagram.com/yulia.aart)

Ольга Дзундза - 38-річна фітнес-тренерка з Харкова, яка під час війни разом із дітьми проживає в Івано-Франківську. Її ідеал чоловіка - той, який "сказав - зробив".

Хто переможе в &quot;Холостяку&quot;: Віточка назвала ідеальних кандидатокОльга Дзундза (фото: instagram.com/olha_yevhenivna)

Чутки про переможницю нового сезону "Холостяка"

Попри те, що в ефір вийшло тільки три випуски реаліті, в мережі вже з'явилися чутки про майбутню переможницю.

За інформацією Telegram-блогера Богдана Беспалова, серце головного героя нібито підкорила 24-річна модель із Миколаєва Діана Зотова.

Беспалов стверджує, що вибір переможниці має радше комерційний характер, а справжніх стосунків між учасницею і Холостяком не буде.

У першому випуску вона вийшла останньою до Тараса, і їхня зустріч була радісною - адже вони були знайомі раніше.

Діана родом із Миколаєва, 2021 року брала участь у конкурсі "Міс Україна". Зараз вона будує кар'єру професійної моделі, співпрацює з брендом Guess і бере участь у міжнародних рекламних кампаніях.

В Instagram на неї підписані понад 30 тисяч користувачів; профіль веде переважно англійською мовою.

Хто переможе в &quot;Холостяку&quot;: Віточка назвала ідеальних кандидатокДіана Зотова (фото: instagram.com/di__zotova)

