Хто переможе в "Холостяку": Віточка назвала ідеальних кандидаток
Майбутня етнологиня та волонтерка Віта Зварич, яка покинула шоу "Холостяк" після першої вечірки, поділилася своєю думкою щодо учасниць, які мають найбільші шанси на перемогу.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Хто може виграти в "Холостяку-14"
За її словами, серед тих, хто залишився на проєкті, їй особливо імпонує Яна Андрієнко, Юля Артюх та Оля Дзундза.
"Не впевнена, чи дивитимуся шоу далі, але саме за цих учасниць я вболіватиму", - зазначила Віточка.
Яні Андрієнко 29 років, вона викладає алгебру та геометрію в столичній гімназії. Саме учні спонукали її надіслати анкету на участь у проєкті, тож тепер Яна прагне зламати стереотип, що вчителі не можуть жити яскравим, сповненим емоціями життям.
Яна Андрієнко (фото: instagram.com/yanaaandrienko)
Юлії Артюх 27 років, вона родом з Одеси, у неї є дитина. Дівчина мріє про сім'ю, де панує кохання, де діти ростуть у спокої, а дорослі не втомлюються любити одне одного.
Юлія Артюх (фото: instagram.com/yulia.aart)
Ольга Дзундза - 38-річна фітнес-тренерка з Харкова, яка під час війни разом із дітьми проживає в Івано-Франківську. Її ідеал чоловіка - той, який "сказав - зробив".
Ольга Дзундза (фото: instagram.com/olha_yevhenivna)
Чутки про переможницю нового сезону "Холостяка"
Попри те, що в ефір вийшло тільки три випуски реаліті, в мережі вже з'явилися чутки про майбутню переможницю.
За інформацією Telegram-блогера Богдана Беспалова, серце головного героя нібито підкорила 24-річна модель із Миколаєва Діана Зотова.
Беспалов стверджує, що вибір переможниці має радше комерційний характер, а справжніх стосунків між учасницею і Холостяком не буде.
У першому випуску вона вийшла останньою до Тараса, і їхня зустріч була радісною - адже вони були знайомі раніше.
Діана родом із Миколаєва, 2021 року брала участь у конкурсі "Міс Україна". Зараз вона будує кар'єру професійної моделі, співпрацює з брендом Guess і бере участь у міжнародних рекламних кампаніях.
В Instagram на неї підписані понад 30 тисяч користувачів; профіль веде переважно англійською мовою.
Діана Зотова (фото: instagram.com/di__zotova)
