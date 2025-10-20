"Хотів би залишитись рядовим": Хливнюк розкрив звання і пояснив свою роль у війську

Де служить Хливнюк

"Я частина загону "Хижак" Патрульної поліції України, прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти України. Працюю в полі пілотом безпілотного ударного комплексу. Ми починали з простеньких, а зараз вже оперуємо всім, від "Мавіка" до уже серйозних великих літаків, які літають далеко, несуть важке", - розповів захисник.

За словами Хливнюка, він та його побратими використовують ті засоби, які надає держава, або на які донатять люди під час концертів в турах.

"По військовому званню я, мабуть, якийсь молодший сержант, а по поліцейському - це капрал. Хотів би залишитись рядовим, якщо чесно. Ну, серйозно, це я, може, чистун, але я не хочу робити кар'єри в силових структурах. Як я жартома кажу: то ж я по по-вашому рядовий, а там, у своєму світі, я вже давно полковник чи генерал, не знаю, як хочете", - пояснив Андрій.

Музикант наголосив, що не прагне отримати офіцерське звання. Для нього важливе інше.

"В малих групах і в загонах важливо не те, які ти маєш звання, а те, що ти можеш зробити, як ти це робиш, на що ти здатен, яка тобі випала роль в колективі, як ти її виконуєш. Є хтось, в когось руки більше лежать до логістики, в когось до стрілянини, в когось до інженерної справи, в когось до забезпечення", - розповів Хливнюк.

Також військовий пояснив свою роль в загоні. Він називає себе не взводним командиром, а командиром маленького загону.

"Це не той, хто сидить десь далеко в штабі. Я на роботу їжджу зі своїми людьми. Це все велика відповідальність і честь, безумовно, але я ще не настільки там командир, щоб не порадитись з усіма своїми бійцями, як зробити ту чи іншу задачу, як її виконати. Все одно треба разом сісти і це зробити", - зазначив

"Всі отримують задачі згори, всі думають, як це зробити, як це втілити, в який спосіб, якими засобами, якою кількістю людей. Тоді допомагають суміжні люди. Там уже немає різниці, хто ти, який у тебе піксель: синій, чорний, зелений. Всі, якщо ви адекватні і нормальні люди, ви починаєте взаємодіяти дуже сильно. Від цього залежать ваші життя і здоров'я", - додав він.