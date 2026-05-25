UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Холоденко натякнула на роман Барських із Бадоєвим: співак назвав її "хайпожеркою"

15:20 25.05.2026 Пн
2 хв
Усе почалося з розмови про піар-романи в українському шоубізнесі
aimg Іванна Пашкевич
Барських розніс Холоденко після її слів про його роман із Бадоєвим (колаж РБК-Україна)

Український співак Макс Барських різко відреагував на слова психологині та блогерки Наталії Холоденко, яка в подкасті натякнула на ймовірні стосунки між ним і режисером Аланом Бадоєвим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.

Більше цікавого: Більше не один? Макс Барських приголомшив особистим зізнанням (відео)

Скандал почався після випуску подкасту Василя Тимошенка, де Наталія Холоденко обговорювала тему піар-романів в українському шоубізнесі.

Під час розмови блогерка заговорила про ймовірність піар-стосунків між Дашею Квітковою та Нікітою Добриніним. Ведучий запитав, як таке можливо, якщо в колишнього подружжя є спільний син.

У відповідь Холоденко згадала Алана Бадоєва.

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", - сказала психологиня.

@insta.027 #новини #блог #тимошенко #холоденко #квіткова оригінальний аудіозапис - insta.talks_

Судячи з контексту, під словом "тумани" психологиня натякала саме на Макса Барських, адже одна з найвідоміших пісень артиста має назву "Тумани".

Після цього співак не став мовчати й публічно відповів у соцмережах.

Макс опублікував у stories скріншот із фрагмента подкасту та емоційно висловився про Холоденко.

"Сподіваюсь, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле? Хайпожерка!" - написав артист.

Макс Барських відповів Наталії Холоденко (скріншот)

Станом на зараз Наталія Холоденко публічно не коментувала відповідь артиста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Алан БадоєвМакс БарськихЗірки шоу-бізнесуСтосунки