Холоденко натякнула на роман Барських із Бадоєвим: співак назвав її "хайпожеркою"

Скандал почався після випуску подкасту Василя Тимошенка, де Наталія Холоденко обговорювала тему піар-романів в українському шоубізнесі.

Під час розмови блогерка заговорила про ймовірність піар-стосунків між Дашею Квітковою та Нікітою Добриніним. Ведучий запитав, як таке можливо, якщо в колишнього подружжя є спільний син.

У відповідь Холоденко згадала Алана Бадоєва.

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", - сказала психологиня.

Судячи з контексту, під словом "тумани" психологиня натякала саме на Макса Барських, адже одна з найвідоміших пісень артиста має назву "Тумани".

Після цього співак не став мовчати й публічно відповів у соцмережах.

Макс опублікував у stories скріншот із фрагмента подкасту та емоційно висловився про Холоденко.

"Сподіваюсь, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле? Хайпожерка!" - написав артист.

Макс Барських відповів Наталії Холоденко (скріншот)

Станом на зараз Наталія Холоденко публічно не коментувала відповідь артиста.