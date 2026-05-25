Холоденко натякнула на роман Барських із Бадоєвим: співак назвав її "хайпожеркою"

Український співак Макс Барських різко відреагував на слова психологині та блогерки Наталії Холоденко, яка в подкасті натякнула на ймовірні стосунки між ним і режисером Аланом Бадоєвим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.
Скандал почався після випуску подкасту Василя Тимошенка, де Наталія Холоденко обговорювала тему піар-романів в українському шоубізнесі.
Під час розмови блогерка заговорила про ймовірність піар-стосунків між Дашею Квітковою та Нікітою Добриніним. Ведучий запитав, як таке можливо, якщо в колишнього подружжя є спільний син.
У відповідь Холоденко згадала Алана Бадоєва.
"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", - сказала психологиня.
Судячи з контексту, під словом "тумани" психологиня натякала саме на Макса Барських, адже одна з найвідоміших пісень артиста має назву "Тумани".
Після цього співак не став мовчати й публічно відповів у соцмережах.
Макс опублікував у stories скріншот із фрагмента подкасту та емоційно висловився про Холоденко.
"Сподіваюсь, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле? Хайпожерка!" - написав артист.
Станом на зараз Наталія Холоденко публічно не коментувала відповідь артиста.