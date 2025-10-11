"Хочу любити чесно". Настя Коротка розкрила причину розлучення з Бєдняковим

Чому Коротка ухвалила рішення про розлучення

На початку повномасштабного вторгнення Настя разом з дітьми перебувала в США. Вона пережила внутрішні трансформації, внаслідок яких вирішила розірвати стосунки з чоловіком. Це було болісно, але необхідно.

"В мене була така залежність від Андрія завжди: що він скаже, який у нього настрій, що по роботі, фінансам. Я постійно від нього залежала. Плюс цей страх втрати весь час… Це така катавасія всередині. Ти взагалі не бачиш, де любов", - розповіла вона.

У якийсь момент Коротка зрозуміла, що шлюб тримається більше на звичці та побутовому комфорті, ніж на справжніх почуттях.

"Йому ніколи не було шкода грошей, які витрачаю на себе. Але я розумію, що я зараз не обираю Андрія, більш у звичці, в комфорті проживаю. А мені хотілося любити його. Мені треба було відійти від нього, щоб зрозуміти, як я до нього ставлюся. Мені здавалося, що я не люблю, ми на різних берегах. Він каже, це відстань", - зізналася вона.

Бєдняков та Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Якою була реакція Бєднякова

Для Андрія рішення про розлучення стало несподіванкою. Він складно переживав розрив й був не проти попрацювати над стосунками.

"Це було дуже боляче для нього. Він каже: "Тоді ти мене залишила одного". Я розумію, як йому було важко", - розповіла вона.

Настя додала, що мала особисті претензії до чоловіка. Згодом зрозуміла, що частково перекладає на нього образи, які мала до тата.

"У мене зараз нуль претензій до нього. Він непроста людина, навколо нього все завжди вибудовується. Іноді може бути хмурим. Але він весь час над собою працює", - поділилася вона.

Бєдняков та Коротка з дітьми (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Настя наголосила, що не хотіла жити в обмані, коли Андрій намагався налагодити стосунки.

"Я розуміла, що буду в обмані проживати, якщо погоджуся. Не було почуттів, щоб сказати: "Спробуймо". Я не хотіла обманювати його. Хотіла відійти й рада, що це зробила, - пояснила акторка.

Коротка також розповіла, що повернулася в Україну, бо не бажала розлучати дітей із батьком.

"Мені хотілося, щоб усі були разом. Ми з Андрієм чудово спілкуємося", - зазначила вона.

Попри розставання, між ними збереглися теплі стосунки.

"Ми щиро любимо одне одного, нам комфортно відпочити разом, ми друзі. Я думаю, головне у стосунках - дружба", - сказала Настя.

Хоча пару більше не розділяє відстань і вони добре спілкуються, можливості для возз'єднання Коротка наразі не бачить.

"Я чесна з собою. Більшість жінок шукають чоловіків, які будуть забезпечувати, будуть надійним плечем, з золотими руками. "Як ти думаєш, скільки має заробляти чоловік? Я думаю стільки..." Де там любов? Я не бачу. Я хочу любити чесно. Не за те, який талановитий, скільки заробляє, який тато. Я хочу любити людину. Без всіх його регалій. Для мене це дуже важливо", - пояснила вона.

Водночас додала, що справжнє кохання здатне подолати будь-які ситуації.

"Якщо є любов, то люди обов'язково будуть разом", - підкреслила вона.



Нагадаємо, Андрій та Настя одружилися у 2014 році, а познайомилися ще у 2008-му. У них двоє дітей - донька Ксенія та син Остап, який з'явився на світ у 2022-му.