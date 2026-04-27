У Хмельницькому відбувся турнір кулачних боїв між військовими M13 FIGHTS

У Хмельницькому відбувся турнір кулачних боїв серед військових M13 FIGHTS. Перемогу здобув боєць спецпідрозділу ГУР на позивний "Шева".

Про це повідомляє РБК-Україна .

Захід відбувся 26 квітня у театрі імені Старицького у Хмельницькому. Місто для проведення обрали в памʼять про загиблого Героя України, спецпризначенця Костянтина Михальчука на позивний "Генерал".

Учасники турніру змагалися у боксі, джиу-джитсу та лицарських середньовічних боях в обладунках.

Найвидовищнішою частиною стали кулачні поєдинки, до яких також долучилися воїни з ампутаціями.

На ринг вийшли шість пар бійців із різних підрозділів Сил оборони України:

25-та окрема повітрянодесантна бригада ДШВ;

3-тя окрема штурмова бригада;

31-ша окрема механізована бригада та рота розвідки;

представники "Азову" та спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО.

Фото: ліга M13 FIGHTS відкрила сезон у Хмельницькому (РБК-Україна)

Мета турніру та ветеранський спорт

Засновник і організатор ліги Артем Грот наголосив, що основна ідея заходу - вшанування пам'яті загиблих друзів та пропаганда сили.

"Чим сильнішим загалом буде населення - більш згуртованим, витривалим і готовим битися та захищатися, тим менше нам доведеться брати участь у війні. Нападають лише на слабких", - пояснив він.

Своєю чергою голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що бойові мистецтва є дуже затребуваними серед ветеранів. За його словами, в області також активно розвиваються адаптивні види спорту, такі як волейбол сидячи та ампфутбол, що допомагає військовим знаходити нові можливості для реабілітації.