ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

В Хмельницком состоялся турнир кулачных боев между военными M13 FIGHTS

12:36 27.04.2026 Пн
2 мин
Победу в турнире одержал боец спецподразделения ГУР
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: в Хмельницком состоялся турнир среди военных (РБК-Украина)

В Хмельницком состоялся турнир кулачных боев среди военных M13 FIGHTS. Победу одержал боец спецподразделения ГУР с позывным "Шева".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Мероприятие состоялось 26 апреля в театре имени Старицкого в Хмельницком. Город для проведения выбрали в память о погибшем Герое Украины, спецназовце Константине Михальчуке с позывным "Генерал".

Участники турнира соревновались в боксе, джиу-джитсу и рыцарских средневековых боях в доспехах.

Самой зрелищной частью стали кулачные поединки, к которым также присоединились воины с ампутациями.

На ринг вышли шесть пар бойцов из разных подразделений Сил обороны Украины:

  • 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ДШВ;

  • 3-я отдельная штурмовая бригада;

  • 31-я отдельная механизированная бригада и рота разведки;

  • представители "Азова" и спецподразделения "Тимура" ГУР МО

Фото: лига M13 FIGHTS открыла сезон в Хмельницком (РБК-Украина)

Цель турнира и ветеранский спорт

Основатель и организатор лиги Артем Грот отметил, что основная идея мероприятия - чествование памяти погибших друзей и пропаганда силы.

"Чем сильнее в целом будет население - более сплоченным, выносливым и готовым сражаться и защищаться, тем меньше нам придется участвовать в войне. Нападают только на слабых", - объяснил он.

В свою очередь глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин добавил, что боевые искусства очень востребованы среди ветеранов. По его словам, в области также активно развиваются адаптивные виды спорта, такие как волейбол сидя и ампфутбол, что помогает военным находить новые возможности для реабилитации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс ГУР Хмельницкий
Новости
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским