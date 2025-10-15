ua en ru
"Не був ні дня в ТРО". Андрій Хливнюк зізнався, де насправді служить

Середа 15 жовтня 2025 15:40
"Не був ні дня в ТРО". Андрій Хливнюк зізнався, де насправді служить Лідер "Бумбоксу" поставив крапку в чутках про свою службу (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Лідер гурту "Бумбокс" та учасник російсько-української війни Андрій Хливнюк розповів, де саме проходить військову службу, а також звернувся до українців.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву Хливнюк зробив в ефірі "Армія FM".

Що сказав Хливнюк про свою військову службу

Відповідаючи на питання користувачів, він розставив крапки над і у питаннях залученості до війська.

Так, музикант розвіяв чутки про службу в ТРО. Він зізнався, що на початку російського вторгнення вступив до патрульної поліції столиці. До сьогодні служить у загоні "Хижак".

"Не був ні дня в ТРО. Ні, ніколи. Отримав зброю і вступив до лав патрульної поліції у Києві у 2022-му. Тепер до сьогодні є частиною загону "Хижак", який прикомандирований до 426-го окремого батальйону морської піхоти", - поділився він.

&quot;Не був ні дня в ТРО&quot;. Андрій Хливнюк зізнався, де насправді служитьДе служить Андрій Хливнюк (скриншот)

Лідер "Бумбоксу звернувся до українців

Наприкінці ефіру музиканта попросили звернутися до українців. У відповідь він наголосив, що війна стосується кожного.

"Все, більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Пам’ятайте про це. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору", - сказав він.


Нагадаємо, наприкінці липня у соцмережах з'явився допис, у якому Хливнюка звинуватили в тому, що він нібито "катається містом на військовому пікапі та насолоджується життям".

Багато хто став на захист музиканта, нагадавши, що він від початку нападу РФ у 2022-му захищає Україну. Також зазначили, що пікап, про який йшлося, є приватною власністю іншої особи. Сам Андрій відповів на закиди промовистим фото.

Раніше також стало відомо, що гурт "Бумбокс" дасть перший за 4 роки сольний концерт в Україні.

