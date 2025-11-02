ХІТ дізнався майбутніх суперників у плей-офф футзальної ЛЧ: повний список

Як ХІТ пробився в плей-офф

Кияни вибороли перше місце у групі, здобувши три перемоги в трьох матчах. Чемпіони випередили інший український клуб – "Київ Футзал", а також словенську "Вргніку" та "Форсу" з Північної Македонії.

Це вже другий в історії вихід ХІТа в еліт-раунд. У сезоні-2023/24 команда також грала на цій стадії, але посіла третє місце у групі та завершила виступи в турнірі.

Новий формат ЛЧ: що змінилося

Починаючи з сезону-2025/26, структура турніру зазнала змін. Замість другого групового етапу запроваджено стадію плей-офф, що стартує з 1/8 фіналу.

Участь в еліт-раунді, як і раніше, беруть 16 команд, але тепер вони утворять вісім пар та гратимуть на виліт.

Потенційні суперники

ХІТ потрапив до числа несіяних команд. Разом з ним під час жеребкування в такому статусі перебуватимуть:

"Приштина" (Косово)

"Сент-Ендрюс" (Мальта)

"Семей" (Казахстан)

"Араз" (Азербайджан)

"Гернінг" (Данія)

АЕК (Греція)

"Жальгіріс" (Литва") або "Андерлехт" (Бельгія)

У 1/8 фіналу ці команди перетнуться з сіяними суперниками. Отже серед потенційних опонентів чемпіона України такі клуби:

"Пальма" (Іспанія)

"Картахена" (Іспанія)

"Спортинг" (Португалія)

"Бенфіка" (Португалія)

"Кайрат" (Казахстан)

"Етуаль" (Франція)

"Рига" (Латвія)

"П'яст" (Польща)

Протистояння проходитимуть у два матчі – вдома та на виїзді. Переможці вийдуть до чвертьфіналу.

Коли жеребкування і матчі

Жеребкування еліт-раунду ЛЧ пройде у четвер, 6 листопада.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 24 листопада, а матчі-відповіді – 5 грудня.