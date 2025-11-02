RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

ХИТ узнал будущих соперников в плей-офф футзальной ЛЧ: полный список

Фото: Чемпионы Украины вышли в 1/8 финала ЛЧ (instagram.com/fc.xit.kyiv)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион Украины по футзалу - столичный ХИТ уверенно прошел групповой раунд Лиги чемпионов и теперь сыграет в 1/8 финала турнира.

О дальнейшем пути в соревновании и потенциальных соперниках - рассказывает РБК-Украина.

Как ХИТ пробился в плей-офф

Киевляне завоевали первое место в группе, одержав три победы в трех матчах. Чемпионы опередили другой украинский клуб - "Киев Футзал", а также словенскую "Вргнику" и "Форсу" из Северной Македонии.

Это уже второй в истории выход ХИТа в элит-раунд. В сезоне-2023/24 команда также играла на этой стадии, но заняла третье место в группе и завершила выступления в турнире.

Новый формат ЛЧ: что изменилось

Начиная с сезона-2025/26, структура турнира претерпела изменения. Вместо второго группового этапа введена стадия плей-офф, которая стартует с 1/8 финала.

Участие в элит-раунде, как и раньше, принимают 16 команд, но теперь они образуют восемь пар и будут играть на вылет.

Потенциальные соперники

ХИТ попал в число несеяных команд. Вместе с ним во время жеребьевки в таком статусе будут находиться:

  • "Приштина" (Косово)
  • "Сент-Эндрюс" (Мальта)
  • "Семей" (Казахстан)
  • "Араз" (Азербайджан)
  • "Хернинг" (Дания)
  • АЕК (Греция)
  • "Жальгирис" (Литва") или "Андерлехт" (Бельгия)

В 1/8 финала эти команды пересекутся с сеяными соперниками. Так что среди потенциальных оппонентов чемпиона Украины такие клубы:

  • "Пальма" (Испания)
  • "Картахена" (Испания)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Кайрат" (Казахстан)
  • "Этуаль" (Франция)
  • "Рига" (Латвия)
  • "Пяст" (Польша)

Противостояния будут проходить в два матча - дома и на выезде. Победители выйдут в четвертьфинал.

Когда жеребьевка и матчи

Жеребьевка элит-раунда ЛЧ пройдет в четверг, 6 ноября.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 24 ноября, а ответные матчи - 5 декабря.

Ранее мы сообщили о прогнозах на матч "Шахтер" - "Динамо" и где смотреть главный поединок полугодия в УПЛ.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Читайте РБК-Украина в Google News