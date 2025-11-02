ХИТ узнал будущих соперников в плей-офф футзальной ЛЧ: полный список

Как ХИТ пробился в плей-офф

Киевляне завоевали первое место в группе, одержав три победы в трех матчах. Чемпионы опередили другой украинский клуб - "Киев Футзал", а также словенскую "Вргнику" и "Форсу" из Северной Македонии.

Это уже второй в истории выход ХИТа в элит-раунд. В сезоне-2023/24 команда также играла на этой стадии, но заняла третье место в группе и завершила выступления в турнире.

Новый формат ЛЧ: что изменилось

Начиная с сезона-2025/26, структура турнира претерпела изменения. Вместо второго группового этапа введена стадия плей-офф, которая стартует с 1/8 финала.

Участие в элит-раунде, как и раньше, принимают 16 команд, но теперь они образуют восемь пар и будут играть на вылет.

Потенциальные соперники

ХИТ попал в число несеяных команд. Вместе с ним во время жеребьевки в таком статусе будут находиться:

"Приштина" (Косово)

"Сент-Эндрюс" (Мальта)

"Семей" (Казахстан)

"Араз" (Азербайджан)

"Хернинг" (Дания)

АЕК (Греция)

"Жальгирис" (Литва") или "Андерлехт" (Бельгия)

В 1/8 финала эти команды пересекутся с сеяными соперниками. Так что среди потенциальных оппонентов чемпиона Украины такие клубы:

"Пальма" (Испания)

"Картахена" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Бенфика" (Португалия)

"Кайрат" (Казахстан)

"Этуаль" (Франция)

"Рига" (Латвия)

"Пяст" (Польша)

Противостояния будут проходить в два матча - дома и на выезде. Победители выйдут в четвертьфинал.

Когда жеребьевка и матчи

Жеребьевка элит-раунда ЛЧ пройдет в четверг, 6 ноября.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 24 ноября, а ответные матчи - 5 декабря.