Хет-трик за лічені хвилини: герой збірної України вирвав перемогу в "синьо-жовтих"

Юнацька збірна України з хокею здобула ефектну перемогу над однолітками з Польщі у четвертому турі світової першості в Дивізіоні IA. Долю напруженого протистояння вирішив розгромний фінальний відрізок гри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Юніорська команда України (U18) зуміла перервати серію невдач на чемпіонаті світу 2026 року.
Після важких поразок від команд Угорщини та Казахстану, підопічні "синьо-жовтих" продемонстрували характер у поєдинку проти польських візаві, повторивши успіх чотирирічної давнини.
Початок зустрічі склався для українців непросто. Вже на 8-й хвилині польський форвард Станіслав Левандовський відкрив рахунок.
Втім, відповідь нашої команди була миттєвою: Денис Жеребко реалізував чисельну перевагу та відновив рівновагу.
Друга двадцятихвилинка знову змусила вболівальників нервувати - Антоні Галант вивів Польщу вперед, скориставшись більшістю.
Проте справжня драма розгорнулася у третьому періоді.
Жеребко спочатку оформив дубль завдяки індивідуальній майстерності, а після чергового обміну шайбами на сцену вийшов головний герой вечора.
Кінцівка матчу пройшла під диктовку Данила Оліфірчука.
Нападник протягом другої половини фінального періоду тричі вразив ворота суперника, знявши всі питання щодо переможця.
Підсумковий рахунок - 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) на користь України.
Завдяки цьому результату українці закріпилися на третій сходинці турнірної таблиці:
Попри яскравий виступ, збірна України вже втратила математичні шанси на підвищення у класі та вихід до елітного дивізіону.
Заключний матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть у п'ятницю, 24 квітня, проти лідера групи - Швейцарії.
Початок зустрічі заплановано на 17:00. Трансляцію поєдинку забезпечують платформи "Суспільне Спорт".
