Гучний скандал в УПЛ: в УАФ зробили офіційну заяву щодо скасованого голу в матчі "Динамо" – "Карпати"

Вердикт Ріццолі: чи був фол на воротареві

Нагадаємо, на 80-й хвилині матчу за рахунку 0:1 Пономаренко відправив м'яч у сітку воріт "левів". Головний арбітр Дмитро Панчишин спершу вказав на центр, проте після втручання ВАР та перегляду відеоповтору скасував взяття воріт через начебто фол форварда на голкіпері Назарові Домчаку.

Нікола Ріццолі детально розібрав моменти і дав однозначну оцінку:

"Нападник торкається м'яча на частку секунди раніше, ніж воротар встигає встановити контроль над ним. Дії форварда не є фолом. Арбітр обґрунтовано дозволив продовжити гру, після чого було забито гол", - заявив італійський фахівець.

Ба більше, куратор наголосив, що відеоасистенти (ВАР) взагалі не мали підстав кликати головного суддю до монітора, оскільки чітких доказів контролю м'яча воротарем не було.

Драма Пономаренка та турнірні наслідки

Для 20-річного Пономаренка цей вечір став справжнім випробуванням. Окрім скасованого гола, який міг врятувати нічию, нападник пережив ще одну драму: на 90+4-й хвилині він отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Після поразки "Динамо" погіршило свої шанси у боротьбі за потрапляння топ-3. Відставання від головного конкурента – житомирського "Полісся" збільшилося до двох очок.

Деревінський знову судитиме киян

А вже після виступу Ріццолі Комітет арбітрів оприлюднив призначення на наступні ігри.

На матчі 23- туру "Металіст 1925" – "Динамо" працюватиме бригада на чолі з Романом Блавацьким зі Львова. Цікаво, що асистентом судді ВАР у ній буде Олег Деревінський. Саме він був головним на системі відеоповтору в скандальному матчі "Динамо" проти "Карпат" та порекомендував головному судді скасувати гол Пономаренка.