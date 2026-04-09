Громкий скандал в УПЛ: в УАФ сделали официальное заявление относительно отмененного гола в матче "Динамо" - "Карпаты"

Вердикт Риццоли: был ли фол на вратаре

Напомним, на 80-й минуте матча при счете 0:1 Пономаренко отправил мяч в сетку ворот "львов". Главный арбитр Дмитрий Панчишин сначала указал на центр, однако после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за якобы фола форварда на голкипере Назаре Домчаке.

Никола Риццоли детально разобрал моменты и дал однозначную оценку:

"Нападающий касается мяча на долю секунды раньше, чем вратарь успевает установить контроль над ним. Действия форварда не являются фолом. Арбитр обоснованно позволил продолжить игру, после чего был забит гол", - заявил итальянский специалист.

Более того, куратор отметил, что видеоассистенты (ВАР) вообще не имели оснований звать главного судью к монитору, поскольку четких доказательств контроля мяча вратарем не было.

Драма Пономаренко и турнирные последствия

Для 20-летнего Пономаренко этот вечер стал настоящим испытанием. Кроме отмененного гола, который мог спасти ничью, нападающий пережил еще одну драму: на 90+4-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После поражения "Динамо" ухудшило свои шансы в борьбе за попадание в топ-3. Отставание от главного конкурента - житомирского "Полесья" увеличилось до двух очков.

Деревинский снова будет судить киевлян

А уже после выступления Риццоли Комитет арбитров обнародовал назначения на следующие игры.

На матче 23- тура "Металлист 1925" - "Динамо" будет работать бригада во главе с Романом Блавацким из Львова. Интересно, что ассистентом судьи ВАР в ней будет Олег Деревинский. Именно он был главным на системе видеоповтора в скандальном матче "Динамо" против "Карпат" и порекомендовал главному судье отменить гол Пономаренко.