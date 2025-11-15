Гучна сенсація на ATP Finals 2025: такі півфінальні пари ніхто не очікував

Група Джиммі Коннорса: все вирішив один гейм

В останньому турі групового раунду від квартету Джиммі Коннорса до півфіналу вийшли лідер світового рейтингу Карлос Алькарас та Алекс Де Мінор.

Якщо іспанець виграв усі три матчі, то австралієць – лише один. Він показав однаковий результат з іншими учасниками – Тейлором Фрітцом та Лоренцо Музетті, проте випередив їх за додатковими показниками. Причому заочну суперечку з Фрітцом вирішило те, що у Де Мінора – лише на один виграний гейм більше.

Група Джиммі Коннорса, підсумкова таблиця

Карлос Алькарас (Іспанія) – 3 перемоги (сети – 6:1) Алекс Де Мінор (Австралія) – 1 (сети – 3:4, гейми – 37:39) Тейлор Фрітц (США) – 1 (сети – 3:4, гейми – 36:39) Лоренцо Музетті (Італія) – 1 (сети – 2:5)

Несподівана розв'язка в групі Бйорна Борга

У іншому квартеті – групі Бйорна Борга, з першого місця впевнено вийшов у плей-офф Яннік Сіннер. Італієць не просто виграв усі матчі, а й не віддав суперникам жодного сету.

А от розв'язка у суперечці за другу путівку принесла несподіваний результат. Все вирішувалось у матчі між Александером Звєрєвим і Феліксом Оже-Альяссімом. Канадець переміг у двох сетах (6:4, 7:6) та залишив третю ракетку світу за бортом турніру.

Перемога над Звєрєвим стала для Оже-Альяссіма четвертою у десяти очних матчах з німцем і другою у сезоні. Він вперше в кар'єрі вийшов у півфінал Підсумкового турніру.

Група Бйорна Борга, підсумкова таблиця

Яннік Сіннер (Італія) – 3 перемоги (сети – 6:0) Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 2 (сети – 4:2) Александер Звєрєв (Німеччина) – 1 (сети – 2:4) Бен Шелтон (США) – 0 (сети – 1:6)

Хто з ким зіграє в півфіналі

Таким чином визначилися учасники півфінальних пар. На цьому етапі переможці груп зіграють з тенісистами, що фінішували другими в інших квартетах.

Півфінальні пари

Карлос Алькарас – Фелікс Оже-Альяссім

Яннік Сіннер – Алекс Де Мінор

Поєдинки півфіналу відбудуться 15 листопада. А чемпіон визначиться у неділю, 16-го числа.

У минулому році Підсумковий турнір АТР виграв Сіннер.