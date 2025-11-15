Громкая сенсация на ATP Finals 2025: такие полуфинальные пары никто не ожидал

На Итоговом турнире ATP в Турине завершился групповой этап соревнований. По его итогам сформировались полуфинальные пары.
В последнем туре группового раунда от квартета Джимми Коннорса в полуфинал вышли лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас и Алекс Де Минор.
Если испанец выиграл все три матча, то австралиец - только один. Он показал одинаковый результат с другими участниками - Тейлором Фритцом и Лоренцо Музетти, однако опередил их по дополнительным показателям. Причем заочный спор с Фритцом решило то, что у Де Минора - лишь на один выигранный гейм больше.
Группа Джимми Коннорса, итоговая таблица
В другом квартете - группе Бьорна Борга, с первого места уверенно вышел в плей-офф Янник Синнер. Итальянец не просто выиграл все матчи, но и не отдал соперникам ни одного сета.
А вот развязка в споре за вторую путевку принесла неожиданный результат. Все решалось в матче между Александером Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец победил в двух сетах (6:4, 7:6) и оставил третью ракетку мира за бортом турнира.
Победа над Зверевым стала для Оже-Альяссима четвертой в десяти очных матчах с немцем и второй в сезоне. Он впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира.
Группа Бьорна Борга, итоговая таблица
Таким образом определились участники полуфинальных пар. На этом этапе победители групп сыграют с теннисистами, финишировавшими вторыми в других квартетах.
Поединки полуфинала состоятся 15 ноября. А чемпион определится в воскресенье, 16-го числа.
В прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл Синнер.
