"Грошима не відкупишся". Харчишин чесно зізнався, чому вважає себе поганим батьком

Що Харчишин розповів про виховання синів

Артист намагається виховувати дітей так, як це робили його батьки. Втім, гарним татом себе не вважає.

"Я насправді фіговий батько. Не приділяю багато часу своїм дітям. Відчуваю провину перед ними, у тому числі перед старшими", - розповів він.

За словами Харчишина, він тривалий час намагався компенсувати свою відсутність у їхньому житті, поки не зрозумів, що дітям потрібен не гаманець, а батько поруч.

"Робив доволі небатьківські вчинки, намагаючись отримати любов і схвалення, тому що я її не додавав", - поділився він.

Харчишин розповів про виховання синів (фото: РБК-Україна)

Валерій пригадав кілька історій. Якось син розплакався через подаровані ним гроші на день народження.

"Він не знав, що з ними робити. І він сказав: "Мені вони не потрібні". І я зрозумів, що, блін, які гроші. Йому був потрібен батько тоді, коли він потрібен, а не гроші. Грошима ти не відкупишся. Нічим", - зауважив музикант.

"Колись малий сказав, що йому потрібен автомобіль. Я назбирав на якийсь старий Mitsubishi. Я розумію, що це неправильно, бо я собі сам заробив. Він не прийняв подарунок", - додав він.

Щодо молодших синів, то тут труднощі виникали як через вікову дистанцію, так і фізичну.

"Хлопці були без мене кілька років. Коли почалась повномасштабна, вони спочатку були в моїх батьків короткий період, потім опинилися в чужій країні. Я міг виїхати тільки, коли були концерти й це раз на рік. Тому ця дистанція збільшилася", - сказав він.

Соліст "Другої Ріки" про стосунки з синами (колаж: РБК-Україна)

Валерій зазначив, що особисте життя теж заважало у спілкуванні з дітьми. Через це він щиро шкодує.

"Зараз ми більше часу проводимо. Потім у мене було своє життя, я думав, що маю іншу родину. Але я був занурений більше, мабуть, у те місце й у тих людей, з якими проживав. Це велика проблема і я сам на себе ображений за це", - зізнався він.

За словами музиканта, зараз ситуація набагто краще, хоча підготовка до нового шоу теж забирає чимало часу.

"Нині ми набагато більше спілкуємося, частіше бачимося, окрім оцього періоду підготовки до шоу. Мені соромно, що я приходжу додому, падаю на диван і навіть ні подзвонити, ні написати", - чесно розповів він.