"Деньгами не откупишься". Харчишин честно признался, почему считает себя плохим отцом

Что Харчишин рассказал о воспитании сыновей

Артист пытается воспитывать детей так, как это делали его родители. Впрочем, хорошим папой себя не считает.

"Я на самом деле фиговый отец. Не уделяю много времени своим детям. Чувствую вину перед ними, в том числе перед старшими", - рассказал он.

По словам Харчишина, он долгое время пытался компенсировать свое отсутствие в их жизни, пока не понял, что детям нужен не кошелек, а отец рядом.

"Делал довольно неотцовские поступки, пытаясь получить любовь и одобрение, потому что я ее не добавлял", - поделился он.

Харчишин рассказал о воспитании сыновей (фото: РБК-Украина)

Валерий вспомнил несколько историй. Как-то сын расплакался из-за подаренных им денег на день рождения.

"Он не знал, что с ними делать. И он сказал: "Мне они не нужны". И я понял, что, блин, какие деньги. Ему был нужен отец тогда, когда он нужен, а не деньги. Деньгами ты не откупишься. Ничем", - отметил музыкант.

"Когда-то малыш сказал, что ему нужен автомобиль. Я насобирал на какой-то старый Mitsubishi. Я понимаю, что это неправильно, потому что я себе сам заработал. Он не принял подарок", - добавил он.

Что касается младших сыновей, то здесь трудности возникали как из-за возрастной дистанции, так и физической.

"Ребята были без меня несколько лет. Когда началась полномасштабная, они сначала были у моих родителей короткий период, потом оказались в чужой стране. Я мог выехать только, когда были концерты и это раз в год. Поэтому эта дистанция увеличилась", - сказал он.

Солист "Другої Ріки" об отношениях с сыновями (фото: РБК-Украина)

Валерий отметил, что личная жизнь тоже ставала помехой в общении с детьми. Он искренне этому сожалеет.

"Сейчас мы больше времени проводим. Потом у меня была своя жизнь, я думал, что имею другую семью. Но я был погружен больше, пожалуй, в то место и в тех людей, с которыми проживал. Это большая проблема и я сам на себя обижен за это", - признался он.

По словам музыканта, сейчас ситуация намного лучше, хотя подготовка к новому шоу тоже отнимает немало времени.

"Сейчас мы гораздо больше общаемся, чаще видимся, кроме этого периода подготовки к шоу. Мне стыдно, что я прихожу домой, падаю на диван и даже ни позвонить, ни написать", - честно рассказал он.