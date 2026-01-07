Григорій Решетнік захистив дисертацію про шоу "Холостяк": мережа вибухнула жартами

Спершу Решетнік зізнався, що спокійно ставиться до іронічної реакції в мережі та визнає право користувачів на критику.

"Зізнатись, до кінця не розумію іронії щодо моєї дисертації, щоправда, ви маєте на те абсолютне право", - Григорій.

Водночас телеведучий наголосив, що радий самій увазі до наукової тематики, адже, на його думку, наука має відповідати викликам часу.

"До того ж я вдячний вам, що нарешті в тредс ми піднімаємо тему науки, бо вона має бути сучасною та актуальною", - сказав він.

Окремо ведучий детально описав свій освітній і науковий шлях, який тривав не один рік.

Григорій Решетнік написав дисертацію на тему Холостяка (фото: knukim.edu.ua)

"Так, я дійсно закінчив університет на відмінно, потім вступив до аспірантури, почав викладати, вже років вісім як писати наукову працю і минулого року - нарешті захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії", - поділився Григорій.

Темою наукового дослідження стало шоу "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури.

За словами науковця, вибір теми був для нього цілком усвідомленим і професійно вмотивованим.

"Тему дослідження обрав не міфічну, а близьку для мене, адже 15 років як дотичний до створення найпопулярнішого реаліті", - розповів Решетнік.

Він також підкреслив, що поєднання практики та теорії вважає своєю перевагою.

Окрему увагу телеведучий приділив реакції студентів та своїй викладацькій роботі.

Григорій Решетнік написав дисертацію на тему Холостяка (фото: knukim.edu.ua)

"Студенти кажуть, що пишаються своїм викладачем і для мене це найбільша цінність", - написав Григорій.

Наприкінці науковець життєвою позицією та порадою для молоді, яка стикається з критикою та знеціненням.

"Я ж частенько повторюю - у вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте, найголовніше, будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе", - звернувся до юзерів він.

Відомо, що дисертація телеведучого опублікована на сайті КНУКіМ і налічує 217 сторінок.

У висновках ідеться про те, що "Холостяк" одночасно є серйозною історією про любов і самоіронічною розважальною виставою.

Решетнік на захисті десертації про "Холостяка" (фото: threads.com/@grisha_reshetnik)

Реакція українців

У соцмережах, зокрема в Threads, новину про захист сприйняли з гумором. Користувачі активно ділилися жартами та мемами.

Шановні культурологи та колеги (я все ще аспірант, правда спец. С1, "Економіка та міжнародні економічні відносини"), а хтось захищатиметься по серіалу "Сліпа"? Це теж, ще той культурний феномен...

Цікаво на захисті Гріша роздавав троянди?

Ти: вчишся 4 роки в аспірантурі, готуєш статті, береш участь в конференціях, описуєш дослідження. Решетнік: написав дисертацію про те, як якийсь Тарасік за сценарієм буде вибирати Ірочку чи Настю

Нам свого часу на журфаці давали завдання дивитися "Битву екстрасенсів" і "Кохана, ми вбиваємо дітей". І на основі цього писати есе про порушення етичних стандартів журналістики, тому у темі дисертації Гріши, як на мене, ой як багато є про що писати

Піз..ц, один великий внесок в розвиток кіно і телебачення робить, інший дисертацію захищає. Куди катиться "Холостяк" і цей світ

Попри хвилю іронії, сам Григорій Решетнік наголошує: сучасна наука має право досліджувати масову культуру, а реаліті-шоу давно стали важливою частиною культурного простору.