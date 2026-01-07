Григорій Решетнік захистив дисертацію про шоу "Холостяк": мережа вибухнула жартами

Телеведучий Григорій Решетнік отримав ступінь доктора філософії, захистивши дисертацію про реаліті-шоу "Холостяк". Реакція мережі не забарилася.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис ведучого проєкту у Threads.
Спершу Решетнік зізнався, що спокійно ставиться до іронічної реакції в мережі та визнає право користувачів на критику.
"Зізнатись, до кінця не розумію іронії щодо моєї дисертації, щоправда, ви маєте на те абсолютне право", - Григорій.
Водночас телеведучий наголосив, що радий самій увазі до наукової тематики, адже, на його думку, наука має відповідати викликам часу.
"До того ж я вдячний вам, що нарешті в тредс ми піднімаємо тему науки, бо вона має бути сучасною та актуальною", - сказав він.
Окремо ведучий детально описав свій освітній і науковий шлях, який тривав не один рік.
"Так, я дійсно закінчив університет на відмінно, потім вступив до аспірантури, почав викладати, вже років вісім як писати наукову працю і минулого року - нарешті захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії", - поділився Григорій.
Темою наукового дослідження стало шоу "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури.
За словами науковця, вибір теми був для нього цілком усвідомленим і професійно вмотивованим.
"Тему дослідження обрав не міфічну, а близьку для мене, адже 15 років як дотичний до створення найпопулярнішого реаліті", - розповів Решетнік.
Він також підкреслив, що поєднання практики та теорії вважає своєю перевагою.
Окрему увагу телеведучий приділив реакції студентів та своїй викладацькій роботі.
"Студенти кажуть, що пишаються своїм викладачем і для мене це найбільша цінність", - написав Григорій.
Наприкінці науковець життєвою позицією та порадою для молоді, яка стикається з критикою та знеціненням.
"Я ж частенько повторюю - у вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте, найголовніше, будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе", - звернувся до юзерів він.
Відомо, що дисертація телеведучого опублікована на сайті КНУКіМ і налічує 217 сторінок.
У висновках ідеться про те, що "Холостяк" одночасно є серйозною історією про любов і самоіронічною розважальною виставою.
У соцмережах, зокрема в Threads, новину про захист сприйняли з гумором. Користувачі активно ділилися жартами та мемами.
Попри хвилю іронії, сам Григорій Решетнік наголошує: сучасна наука має право досліджувати масову культуру, а реаліті-шоу давно стали важливою частиною культурного простору.
