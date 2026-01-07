Григорий Решетник защитил диссертацию о шоу "Холостяк": сеть взорвалась шутками

Телеведущий Григорий Решетник получил степень доктора философии, защитив диссертацию о реалити-шоу "Холостяк". Реакция сети не заставила себя ждать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведущего проекта в Threads.
Сначала Решетник признался, что спокойно относится к иронической реакции в сети и признает право пользователей на критику.
"Признаться, до конца не понимаю иронии относительно моей диссертации, правда, вы имеете на то абсолютное право", - Григорий.
В то же время телеведущий отметил, что рад самому вниманию к научной тематике, ведь, по его мнению, наука должна отвечать вызовам времени.
"К тому же я благодарен вам, что наконец в тредс мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", - сказал он.
Отдельно ведущий подробно описал свой образовательный и научный путь, который длился не один год.
"Да, я действительно закончил университет на отлично, потом поступил в аспирантуру, начал преподавать, уже лет восемь как писать научную работу и в прошлом году - наконец защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии", - поделился Григорий.
Темой научного исследования стало шоу "Холостяк" как феномен аудиовизуальной культуры.
По словам ученого, выбор темы был для него вполне осознанным и профессионально мотивированным.
"Тему исследования выбрал не мифическую, а близкую для меня, ведь 15 лет как причастен к созданию самого популярного реалити", - рассказал Решетник.
Он также подчеркнул, что сочетание практики и теории считает своим преимуществом.
Отдельное внимание телеведущий уделил реакции студентов и своей преподавательской работе.
"Студенты говорят, что гордятся своим преподавателем и для меня это самая большая ценность", - написал Григорий.
В конце ученый жизненной позицией и советом для молодежи, которая сталкивается с критикой и обесцениванием.
"Я частенько повторяю - в вас часто будут бросать камни и пытаться обесценить достижения, однако, самое главное, будьте верны себе, не изменяйте идеалам, принципам, действуйте, никогда не опускайте руки и ежедневно становитесь лучшей версией самих себя", - обратился к пользователям он.
Известно, что диссертация телеведущего опубликована на сайте КНУКиИ и насчитывает 217 страниц.
В выводах говорится о том, что "Холостяк" одновременно является серьезной историей о любви и самоироничным развлекательным спектаклем.
В соцсетях, в частности в Threads, новость о защите восприняли с юмором. Пользователи активно делились шутками и мемами.
Несмотря на волну иронии, сам Григорий Решетник подчеркивает: современная наука имеет право исследовать массовую культуру, а реалити-шоу давно стали важной частью культурного пространства.
Вас может заинтересовать: