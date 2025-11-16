Грав у Німеччині та забивав Італії: помер колишній півзахисник збірної України

На 55-му році життя помер відомий український футболіст, колишній гравець національної збірної Андрій Полунін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт футбольного клубу "Металіст 1925".
За повідомленням прес-службі харківського клубу, трагедія сталася у Луцьку після матчу ветеранів, у якому він брав участь. Серце Андрія Вікторовича раптово зупинилося.
Полунін був одним із найяскравіших українських півзахисників 1990-х та початку 2000-х. Він виступав за "Дніпро", "Кривбас", "Карпати" й київський ЦСКА. Пізніше кар'єра привела його до Німеччини, де він грав за "Нюрнберг", "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайс".
На рахунку Полуніна також дев'ять матчів у складі національної збірної України та один забитий гол.
Цей м'яч півзахисник провів у ворота збірної Італії у відбірковому матчі Євро-1996.
Усього за кар'єру він провів 316 офіційних поєдинків, у яких відзначився 39 голами та 45 результативними передачами.
Після завершення виступів Полунін залишився у футболі – працював на різних посадах у криворізькому "Кривбасі", охтирському "Нафтовику", столичному "Арсеналі" та "Дніпрі-1".
З 1 січня 2025 року він обіймав посаду шеф-скаута "Металіста 1925".
