Грав у Німеччині та забивав Італії: помер колишній півзахисник збірної України

Трагедія у Луцьку

За повідомленням прес-службі харківського клубу, трагедія сталася у Луцьку після матчу ветеранів, у якому він брав участь. Серце Андрія Вікторовича раптово зупинилося.

Кар'єра в Україні та Німеччині

Полунін був одним із найяскравіших українських півзахисників 1990-х та початку 2000-х. Він виступав за "Дніпро", "Кривбас", "Карпати" й київський ЦСКА. Пізніше кар'єра привела його до Німеччини, де він грав за "Нюрнберг", "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайс".

Гол у ворота Італії

На рахунку Полуніна також дев'ять матчів у складі національної збірної України та один забитий гол.

Цей м'яч півзахисник провів у ворота збірної Італії у відбірковому матчі Євро-1996.

Усього за кар'єру він провів 316 офіційних поєдинків, у яких відзначився 39 голами та 45 результативними передачами.

Життя у футболі

Після завершення виступів Полунін залишився у футболі – працював на різних посадах у криворізькому "Кривбасі", охтирському "Нафтовику", столичному "Арсеналі" та "Дніпрі-1".

З 1 січня 2025 року він обіймав посаду шеф-скаута "Металіста 1925".