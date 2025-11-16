Играл в Германии и забивал Италии: умер бывший полузащитник сборной Украины

На 55-м году жизни скончался известный украинский футболист, бывший игрок национальной сборной Андрей Полунин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба "Металлист 1925".
По сообщению пресс-службы харьковского клуба, трагедия произошла в Луцке после матча ветеранов, в котором он принимал участие. Сердце Андрея Викторовича внезапно остановилось.
Полунин был одним из самых ярких украинских полузащитников 1990-х и начала 2000-х. Он выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты" и киевский ЦСКА. Позже карьера привела его в Германию, где он играл за "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс".
На счету Полунина также девять матчей в составе национальной сборной Украины и один забитый гол.
Этот мяч полузащитник провел в ворота сборной Италии в отборочном матче Евро-1996.
Всего за карьеру он провел 316 официальных поединков, в которых отметился 39 голами и 45 результативными передачами.
После завершения выступлений Полунин остался в футболе - работал на различных должностях в криворожском "Кривбассе", ахтырском "Нефтянике", столичном "Арсенале" и "Днепре-1".
С 1 января 2025 года он занимал должность шеф-скаута "Металлиста 1925".
