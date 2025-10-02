"Гострі картузи" повертаються: що відомо про нові сезони та фільм

Що відомо про сиквел серіалу "Гострі картузи"

Британський кримінально-драматичний телесеріал, який розповідає про життя родини Шелбі в 1920-ті роки, отримає продовження у вигляді двох нових сезонів, які замовили Netflix та BBC. Кожен з них міститиме по шість епізодів.

Працюватиме над сиквелом творець оригіналу Стівен Найт. Події нових серій розгортатимуться у Бірмінгемі в 1953 році та розповідатимуть про молодше покоління сімейства Шелбі.

Деталі касту поки що не розкриваються, але зірка оригінальної історії Кілліан Мерфі приєднався до проєкту як виконавчий продюсер.

Яким буде продовження серіалу "Гострі картузи" (скриншот)

За сюжетом, після масових бомбардувань під час Другої світової війни Бірмінгем відбудовується з бетону та сталі.

"У новій ері серіалу Стівена Найта "Гострі картузи" боротьба за право володіти грандіозним проєктом реконструкції Бірмінгема перетворюється на жорстоку боротьбу міфічних масштабів. Це місто безпрецедентних можливостей і небезпек, а родина Шелбі знаходиться в його кривавому серці", - йдеться в описі.

Дата прем'єри поки що не відома. Вочевидь, робота над сиквелом розпочнеться вже після фільму, сценаристом якого теж виступив Найт.

"Шелбі повертаються у справу. Нова ера, нове покоління, нова історія. Новий серіал. З родиною Шелбі в самому серці, просоченому кров'ю", - зазначили в офіційному акаунті серіалу.

Що відомо про фільм "Безсмертна людина" (The Immortal Man)

Це фільм-продовження серіалу "Гострі картузи". Прем'єра відбудеться у 2026 році, а події розгортатимуться під час Другої світової війни.

Головну роль Томаса Шелбі знову виконав Кілліан Мерфі. До акторського складу також увійшли Стівен Грем, Ребекка Фергюсон, Тім Рот і Баррі Кеоган.