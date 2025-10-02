"Острые козырьки" возвращаются: что известно о новых сезонах и фильме

Что известно о сиквеле сериала "Острые козырьки"

Британский криминально-драматический телесериал, который рассказывает о жизни семьи Шелби в 1920-е годы, получит продолжение в виде двух новых сезонов, которые заказали Netflix и BBC. Каждый из них будет содержать по шесть эпизодов.

Работать над сиквелом будет создатель оригинала Стивен Найт. События новых серий будут разворачиваться в Бирмингеме в 1953 году и рассказывать о младшем поколении семейства Шелби.

Детали каста пока не раскрываются, но звезда оригинальной истории Киллиан Мерфи присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера.

Каким будет продолжение сериала "Острые козырьки" (скриншот)

По сюжету, после массовых бомбардировок во время Второй мировой войны Бирмингем отстраивается из бетона и стали.

"В новой эре сериала Стивена Найта "Острые козырьки" борьба за право владеть грандиозным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокую борьбу мифических масштабов. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей, а семья Шелби находится в его кровавом сердце", - говорится в описании.

Дата премьеры пока не известна. Очевидно, работа над сиквелом начнется уже после фильма, сценаристом которого тоже выступил Найт.

"Шелби возвращаются в дело. Новая эра, новое поколение, новая история. Новый сериал. С семьей Шелби в самом сердце, пропитанном кровью", - отметили в официальном аккаунте сериала.

Что известно о фильме "Бессмертный человек" (The Immortal Man)

Это фильм-продолжение сериала "Острые козырьки". Премьера состоится в 2026 году, а события будут разворачиваться во время Второй мировой войны.

Главную роль Томаса Шелби снова исполнил Киллиан Мерфи. В актерский состав также вошли Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Тим Рот и Барри Кеоган.