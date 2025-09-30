Сімпсони повертаються! Дата прем’єри та деталі фільму, який чекали 20 років

Культовий мультик "Сімпсони" повертається на великі екрани. 20th Century Studios офіційно оголосила про вихід другого повнометражного фільму, який стане продовженням касового хіта 2007 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт студії.

"Сімпсони-2": що відомо про мультфільм і дата виходу

Новий, поки що безіменний, фільм про Сімпсонів вийде 23 липня 2027 року.

Студія, що належить Disney, підігріла інтерес, опублікувавши постер, на якому Гомер Сімпсон хапає свій фірмовий пончик з рожевою глазур'ю, прикрашений написом "2". Картинка супроводжувалося слоганом: "Homer’s going back for seconds" ("Гомер повертається за добавкою").

Подробиці сюжету автори "Сімпсонів" поки що тримають в секреті. Однак відомо, що сиквелзамінить у графіку кінопрокату Disney раніше запланований фільм Marvel.

Зазначимо, що перший фільм "Сімпсони у кіно" (The Simpsons Movie), який вийшов у 2007 році, зібрав у світовому прокаті понад 536 млн доларів, що робить майбутній сиквел однією з найбільш очікуваних подій в анімаційній індустрії.

Пророцтво Сімпсонів збулося!

Зараз глядачі дивляться вже 37 сезон культового мультсеріалу.

Цікаво, що у першому епізоді 19 сезону, який вийшов одразу після прем'єри фільму 2007 року, на культовій заставці мультсеріалу Барт Сімпсон писав на шкільній дошці: "Я не чекатиму 20 років, щоб зняти ще один фільм". Це підтверджує своєрідне "пророцтво" від авторів шоу.

Кадр з мультика "Сімпсони в кіно" 2007 року

Додамо, що "Сімпсони" - найдовше сценарне шоу в історії американського телебачення. Зараз мультсеріал перебуває у своєму 37-му сезоні!

Попри свій поважний вік, "Сімпсони" зберігають високу актуальність завдяки здатності швидко реагувати на політичні та соціальні зміни.

Серіал продовжує висміювати глобальні події, нові технології, а також внутрішню та міжнародну політику.