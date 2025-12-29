ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Феєричне повернення "Танців з зірками": всі виступи учасників (відео)

Понеділок 29 грудня 2025 00:18
UA EN RU
Феєричне повернення "Танців з зірками": всі виступи учасників (відео) Учасники "Танців з зірками" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відбулася прем'єра нових "Танців з зірками" - спеціального випуску, у якому на паркет вийшли 12 пар. І судді вже виставили оцінки.

РБК-Україна розповідає, якими були виступи учасників та скільки їм поставили судді.

Всі виступи учасників "Танців з зірками"

Першими на паркет вийшли ведуча Неля Шовкопляс і Макс Леонов. Вони виконали Квікстеп.

Від суддів вони отримали такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 8
  • Дікусар - 8
  • Могилевська - 9.

Другими свій танець показали ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін. Вони вразили пристрасною Румбою.

Всі судді поставили парі по 10 балів.

Третя пара. яка вийшла на паркет "Танців з зірками" - актор Павло Текучев та Анна Кареліна. Вони обрали Ча-ча-ча.

Від суддів актор й танцюристка отримали такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Четвертими свій танець виконали блогерка Даша Квіткова та Женя Кот. Вони показали романтичний Фокстрот.

Судді виставили такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 9.

П'ята пара - комік Василь Байдак і Надін. Вони танцювали Ча-ча-ча.

Оцінки суддів були такими:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 8
  • Дікусар - 8
  • Могилевська - 10.

Шостими вийшли танцювати ведуча Наталі Солонік та Олександр Прохоров. Вони виконали Пасадобль.

За танець вони отримали такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Сьома пара, яка виступила на проєкті, це ведучий Нікіта Добринін та Анна Манжула. Разом вони танцювали Румбу.

Судді поставили їм такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Восьма пара - акторка Наталка Денисенко та Антон Нестерко. Вони виконали Самбу.

Від зіркового журі пара отримала такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Дев'ятими виступили ведуча Наталя Островська та Віталій Загоруйко. Вони танцювали Танго.

Їм поставили:

  • Монатік - 8
  • Кухар - 8
  • Дікусар - 10
  • Могилевська - 9.

Наступними свій номер представили співак Женя Галич та Яна Цибульська. Вони танцювали Пасадобль.

За цей виступ судді поставили такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Одинадцята пара "Танців з зірками" - ведучий Григорій Решетник та Юлія Сахневич. Вони показали Віденський вальс.

Зіркове журі виставило такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Ну а остання, дванадцята пара, яка "запалювала" паркет шоу, це співачка KOLA та Сергій Єфремов. Вони танцювали Танго.

І за цей виступ судді поставили такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 10
  • Могилевська - 10.

Результати голосування

Як відомо, цей випуск "Танців з зірками" був благодійним. Глядачі могли вплинути на результати голосування та доєднатися до збору коштів.

Феєричне повернення &quot;Танців з зірками&quot;: всі виступи учасників (відео)Підсумки голосування від журі (скріншот)

Лінії для голосування глядачів будуть відкрити аж до 29 грудня. А ім'я переможців буде оголошено вже 1 січня.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зірками Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну