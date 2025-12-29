Феєричне повернення "Танців з зірками": всі виступи учасників (відео)
Відбулася прем'єра нових "Танців з зірками" - спеціального випуску, у якому на паркет вийшли 12 пар. І судді вже виставили оцінки.
РБК-Україна розповідає, якими були виступи учасників та скільки їм поставили судді.
Всі виступи учасників "Танців з зірками"
Першими на паркет вийшли ведуча Неля Шовкопляс і Макс Леонов. Вони виконали Квікстеп.
Від суддів вони отримали такі бали:
- Монатік - 10
- Кухар - 8
- Дікусар - 8
- Могилевська - 9.
Другими свій танець показали ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін. Вони вразили пристрасною Румбою.
Всі судді поставили парі по 10 балів.
Третя пара. яка вийшла на паркет "Танців з зірками" - актор Павло Текучев та Анна Кареліна. Вони обрали Ча-ча-ча.
Від суддів актор й танцюристка отримали такі бали:
- Монатік - 10
- Кухар - 10
- Дікусар - 9
- Могилевська - 10.
Четвертими свій танець виконали блогерка Даша Квіткова та Женя Кот. Вони показали романтичний Фокстрот.
Судді виставили такі оцінки:
- Монатік - 10
- Кухар - 9
- Дікусар - 9
- Могилевська - 9.
П'ята пара - комік Василь Байдак і Надін. Вони танцювали Ча-ча-ча.
Оцінки суддів були такими:
- Монатік - 10
- Кухар - 8
- Дікусар - 8
- Могилевська - 10.
Шостими вийшли танцювати ведуча Наталі Солонік та Олександр Прохоров. Вони виконали Пасадобль.
За танець вони отримали такі оцінки:
- Монатік - 10
- Кухар - 9
- Дікусар - 9
- Могилевська - 10.
Сьома пара, яка виступила на проєкті, це ведучий Нікіта Добринін та Анна Манжула. Разом вони танцювали Румбу.
Судді поставили їм такі оцінки:
- Монатік - 10
- Кухар - 10
- Дікусар - 9
- Могилевська - 10.
Восьма пара - акторка Наталка Денисенко та Антон Нестерко. Вони виконали Самбу.
Від зіркового журі пара отримала такі бали:
- Монатік - 10
- Кухар - 10
- Дікусар - 9
- Могилевська - 10.
Дев'ятими виступили ведуча Наталя Островська та Віталій Загоруйко. Вони танцювали Танго.
Їм поставили:
- Монатік - 8
- Кухар - 8
- Дікусар - 10
- Могилевська - 9.
Наступними свій номер представили співак Женя Галич та Яна Цибульська. Вони танцювали Пасадобль.
За цей виступ судді поставили такі оцінки:
- Монатік - 10
- Кухар - 9
- Дікусар - 9
- Могилевська - 10.
Одинадцята пара "Танців з зірками" - ведучий Григорій Решетник та Юлія Сахневич. Вони показали Віденський вальс.
Зіркове журі виставило такі бали:
- Монатік - 10
- Кухар - 9
- Дікусар - 9
- Могилевська - 10.
Ну а остання, дванадцята пара, яка "запалювала" паркет шоу, це співачка KOLA та Сергій Єфремов. Вони танцювали Танго.
І за цей виступ судді поставили такі оцінки:
- Монатік - 10
- Кухар - 10
- Дікусар - 10
- Могилевська - 10.
Результати голосування
Як відомо, цей випуск "Танців з зірками" був благодійним. Глядачі могли вплинути на результати голосування та доєднатися до збору коштів.
Підсумки голосування від журі (скріншот)
Лінії для голосування глядачів будуть відкрити аж до 29 грудня. А ім'я переможців буде оголошено вже 1 січня.
