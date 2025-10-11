Голанд побив рекорд Мессі та Роналду: як йому це вдалося у збірній Норвегії?

Ерлінг Голанд оформив хеттрик у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ізраїлю та став найшвидшим футболістом, який забив 50 м’ячів за національну збірну. Норвегія впевнено лідирує у своїй групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Голанд забив ювілейний м’яч у матчі з Ізраїлем

У шостому матчі кваліфікації ЧС-2026 збірна Норвегії розгромила Ізраїль із рахунком 5:0. Три з п’яти голів оформив Ерлінг Голанд, який довів свій особистий рахунок до 51-го результативного удару у футболці національної команди.

Хоча старт гри видався невдалим для нападника — він двічі не реалізував пенальті, обидва рази натрапивши на сейви голкіпера Даніеля Перця, — уже на 27-й хвилині Голанд забив із гри після передачі Александра Серлота. У другому таймі форвард "Манчестер Сіті" додав ще два м’ячі, оформивши хеттрик.

Рекорд, який перевершив легенд

Голанд досяг позначки у 50 забитих м’ячів лише за 46 матчів. За даними Opta, він зробив це швидше, ніж Гаррі Кейн (71 гра), Роберт Левандовські (90), Ліонель Мессі (107) та Кріштіану Роналду (114).

Крім того, Ерлінг продовжив свою гольову серію у матчах за клуб і збірну до десяти поєдинків, що стало найкращим результатом у його кар’єрі. За цим показником він зрівнявся з Мессі, який мав аналогічні серії у 2010 та 2013 роках.

Поточна форма і становище Норвегії

Після шести турів відбору Норвегія впевнено очолює групу I з 18 очками, випереджаючи Італію, яка має дев’ять балів менше та два матчі в запасі.

У сезоні 2024/25 Голанд уже провів 11 поєдинків за "Манчестер Сіті" та збірну, у яких забив 20 голів і віддав три результативні передачі.

Наступний матч національна команда Норвегії проведе 14 жовтня — у товариському поєдинку проти Нової Зеландії.