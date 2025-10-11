ua en ru
Холанд побил рекорд Месси и Роналду: как ему это удалось в сборной Норвегии?

Суббота 11 октября 2025 23:03
UA EN RU
Холанд побил рекорд Месси и Роналду: как ему это удалось в сборной Норвегии? Эрлинг Холанд (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Эрлинг Холанд оформил хеттрик в поединке квалификации чемпионата мира-2026 против Израиля и стал самым быстрым футболистом, который забил 50 мячей за национальную сборную. Норвегия уверенно лидирует в своей группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Холанд забил юбилейный мяч в матче с Израилем

В шестом матче квалификации ЧМ-2026 сборная Норвегии разгромила Израиль со счетом 5:0. Три из пяти голов оформил Эрлинг Холанд, который довел свой личный счет до 51-го результативного удара в футболке национальной команды.

Хотя старт игры выдался неудачным для нападающего - он дважды не реализовал пенальти, оба раза наткнувшись на сейвы голкипера Даниэля Перца, - уже на 27-й минуте Холанд забил с игры после передачи Александра Серлота. Во втором тайме форвард "Манчестер Сити" добавил еще два мяча, оформив хеттрик.

Рекорд, который превзошел легенд

Холанд достиг отметки в 50 забитых мячей всего за 46 матчей. По данным Opta, он сделал это быстрее, чем Гарри Кейн (71 игра), Роберт Левандовски (90), Лионель Месси (107) и Криштиану Роналду (114).

Кроме того, Эрлинг продлил свою голевую серию в матчах за клуб и сборную до десяти поединков, что стало лучшим результатом в его карьере. По этому показателю он сравнялся с Месси, который имел аналогичные серии в 2010 и 2013 годах.

Текущая форма и положение Норвегии

После шести туров отбора Норвегия уверенно возглавляет группу I с 18 очками, опережая Италию, которая имеет девять баллов меньше и два матча в запасе.

В сезоне 2024/25 Холанд уже провел 11 поединков за "Манчестер Сити" и сборную, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Следующий матч национальная команда Норвегии проведет 14 октября - в товарищеском поединке против Новой Зеландии.

Ранее мы сообщали, как сборная Украины вышла на второе место в турнирной таблице квалификации ЧМ-2026.

Также читайте, как сыграли соперники "сине-желтых" в отборе ЧМ-2026 Франция и Азербайджан.

