Гірше було лише 20 років тому: збірна України з біатлону встановила антирекорд

10:31 16.03.2026 Пн
2 хв
Навіть "золотий" фініш у останній гонці вже не виправить ситуацію - і ось чому
aimg Катерина Урсатій
Христина Дмитренко (фото: Getty Images)

Жіноча команда України з біатлону завершила боротьбу за збереження представництва у п'ятьох спортсменок в особистих гонках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте також: На це чекали 13 років: Україна перевершила свій найкращий результат в історії біатлону

Фіаско в Отепяя: як Україна втратила позиції

Восьмий етап Кубка світу в Естонії став вирішальним для національної команди.

Попри те, що в програмі змагань залишалися спринти, одиночна змішана естафета та класичний мікст, українкам не вдалося скоротити критичне відставання від конкуренток.

Перед стартом етапу "синьо-жовті" перебували на 14-му рядку, програючи Словаччині понад 400 пунктів.

За результатами виступів в Отепяя українська збірна сумарно здобула 437 очок.

Найбільший внесок принесли естафетні гонки: дев'яте місце тандему Меркушина-Борковський у синглміксті (115 очок) та десята позиція у класичній змішаній естафеті (110 очок).

У жіночому спринті найкращою стала Христина Дмитренко (57-ме місце), а загальний доробок за цю дисципліну склав 212 балів.

Після восьми етапів Україна залишилася на 14-й сходинці в заліку Кубка націй. Проте розрив із Польщею, яка замикає омріяну десятку, збільшився до 544 очок.

Навіть за умови ідеального виступу в останньому спринті сезону в Голменколлені, де три українки теоретично могли б посісти весь подіум, команда здатна набрати лише 462 очки. Це робить вихід у топ-10 математично неможливим.

Жіночий залік Кубка націй з біатлону (після восьми етапів):

  1. Франція - 6517 очок
  2. Швеція - 6512
  3. Норвегія - 6053
  4. Італія - 5676
  5. Німеччина - 5453
  6. Фінляндія - 5264
  7. Чехія - 5233
  8. Австрія - 5016
  9. Швейцарія - 4945
  10. Польща - 4516

...

  • 13. США - 4172
  • 14. Україна - 3972
  • 15. Естонія - 3710

Повернення у 2005 рік: наслідки для наступного сезону

Втрата місця в першій десятці означає скорочення квоти для України на особисті старти (спринти, індивідуальні гонки) у сезоні 2026/27.

Замість п'яти біатлоністок тренерський штаб зможе заявляти лише чотирьох.

Це найгірший показник жіночої команди за останні 21 рік. Востаннє українська збірна мала настільки обмежене представництво ще у сезоні-2005/06.

Протягом останніх двох десятиліть квота України варіювалася від 5 до 7 спортсменок, тривалий час тримаючись на рівні п'яти учасниць.

Раніше ми розповіли, як Христина Дмитренко відіграла 15 позицій у гонці переслідування.

Більше по темі:
Збірна УкраїниБиатлон