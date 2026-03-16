Хуже было только 20 лет назад: сборная Украины по биатлону установила антирекорд

Женская команда Украины по биатлону завершила борьбу за сохранение представительства в пятерых спортсменок в личных гонках.
Восьмой этап Кубка мира в Эстонии стал решающим для национальной команды.
Восьмой этап Кубка мира в Эстонии стал решающим для национальной команды.
Несмотря на то, что в программе соревнований оставались спринты, одиночная смешанная эстафета и классический микст, украинкам не удалось сократить критическое отставание от конкуренток.
Перед стартом этапа "сине-желтые" находились на 14-й строчке, проигрывая Словакии более 400 пунктов.
По результатам выступлений в Отепяя украинская сборная суммарно добыла 437 очков.
Наибольший вклад принесли эстафетные гонки: девятое место тандема Меркушина-Борковский в синглмиксте (115 очков) и десятая позиция в классической смешанной эстафете (110 очков).
В женском спринте лучшей стала Кристина Дмитренко (57-е место), а общий задел за эту дисциплину составил 212 баллов.
После восьми этапов Украина осталась на 14-й строчке в зачете Кубка наций. Однако разрыв с Польшей, которая замыкает желанную десятку, увеличился до 544 очков.
Даже при условии идеального выступления в последнем спринте сезона в Холменколлене, где три украинки теоретически могли бы занять весь подиум, команда способна набрать лишь 462 очка. Это делает выход в топ-10 математически невозможным.
Потеря места в первой десятке означает сокращение квоты для Украины на личные старты (спринты, индивидуальные гонки) в сезоне 2026/27.
Вместо пяти биатлонисток тренерский штаб сможет заявлять только четырех.
Это худший показатель женской команды за последние 21 год. Последний раз украинская сборная имела столь ограниченное представительство еще в сезоне-2005/06.
В течение последних двух десятилетий квота Украины варьировалась от 5 до 7 спортсменок, долгое время держась на уровне пяти участниц.
