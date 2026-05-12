Гігантський діамант та запальні танці: як Ізраїль підкорював "Євробачення-2026"

Яким був виступ Ізраїля на "Євробаченні-2026"

Ноам вийшов на сцену під номером 10 з піснею "Michelle", у якій оспівує нездорові стосунки та силу, яка дозволяє піти від руйнівного кохання. У композиції він поєднав три мови - іврит, французька та англійська.

Концепція номера - гра світла, дзеркал та танці. Центральним елементом шоу стала величезна обертова конструкція у формі діаманта.

На початку Ноам опиняється всередині "кришталевої кімнати", з якої його виводить одна з танцівниць. Згодом до нього приєднуються інші дівчата, які підкреслюють номер запальною хореографією.

Для виступу артист обрав брутальний чорний образ - шкіряну куртку, шовкову сорочку та шкіряні штани. На противагу цьому танцівниці виступали у біло-бордових комбінезонах.

Хто такий Noam Bettan

Співак і автор пісень народився 5 березня 1998 року в Раанані у французькій родині. Зростав у середовищі з різними культурами, мовами та музичними традиціями, що вплинуло на творчість.

Попартист зобув широку популярність після виходу хіта "Buba". У 2023 році він випустив дебютний альбом "Me’al HaMayim".

Шлях до "Євробачення" розпочав після перемоги у 12 сезоні ізраїльського талант-шоу HaKokhav HaBa у січні 2026 року.

Ноам - один з фаворитів першого півфіналу конкурсу. Йому прогнозують третє місце з ймовірністю 96% та шосте місце у загальному фіналі. Втім, результати голосування журі та глядачів можуть все змінити.

Дивіться повний виступ представника Ізраїля на "Євробаченні-2026".