UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Гігантський діамант та запальні танці: як Ізраїль підкорював "Євробачення-2026"

23:07 12.05.2026 Вт
2 хв
Артист вразив публіку емоційним номером про токсичні стосунки
aimg Сюзанна Аль Маріді
Ізраїль вразив емоційним номером (скриншот)

У Відні проходить перший півфінал "Євробачення-2026". Одним із яскравих учасників став представник Ізраїля Noam Bettan, якому прогнозують третє місце у першому півфіналі.

РБК-Україна розповідає, яким номером вражав артист та що означає його пісня.

Більше цікавого: Хто виступить у фіналі "Євробачення-2026"

Яким був виступ Ізраїля на "Євробаченні-2026"

Ноам вийшов на сцену під номером 10 з піснею "Michelle", у якій оспівує нездорові стосунки та силу, яка дозволяє піти від руйнівного кохання. У композиції він поєднав три мови - іврит, французька та англійська.

Концепція номера - гра світла, дзеркал та танці. Центральним елементом шоу стала величезна обертова конструкція у формі діаманта.

На початку Ноам опиняється всередині "кришталевої кімнати", з якої його виводить одна з танцівниць. Згодом до нього приєднуються інші дівчата, які підкреслюють номер запальною хореографією.

Для виступу артист обрав брутальний чорний образ - шкіряну куртку, шовкову сорочку та шкіряні штани. На противагу цьому танцівниці виступали у біло-бордових комбінезонах.

Виступ Ізраїля на "Євробаченні-2026" (скриншоти)

Хто такий Noam Bettan

Співак і автор пісень народився 5 березня 1998 року в Раанані у французькій родині. Зростав у середовищі з різними культурами, мовами та музичними традиціями, що вплинуло на творчість.

Попартист зобув широку популярність після виходу хіта "Buba". У 2023 році він випустив дебютний альбом "Me’al HaMayim".

Шлях до "Євробачення" розпочав після перемоги у 12 сезоні ізраїльського талант-шоу HaKokhav HaBa у січні 2026 року.

Ноам - один з фаворитів першого півфіналу конкурсу. Йому прогнозують третє місце з ймовірністю 96% та шосте місце у загальному фіналі. Втім, результати голосування журі та глядачів можуть все змінити.

Дивіться повний виступ представника Ізраїля на "Євробаченні-2026".

Ще більше цікавого:

Як голосувати з України у першому півфіналі "Євробачення"

Як звучать усі пісні першого півфіналу "Євробачення"

При написанні матеріалу були використані такі джерела: трансляція "Євробачення", Wikipedia, сайти Eurovision та Eurovisionworld.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу