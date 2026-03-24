"Герой" мовного скандалу відрікся від України: 17-річний екслідер тенісного рейтингу змінив прапор

Новий прапор і старі образи

Чутки про можливу зміну громадянства Білозерцевим з'явилися ще минулого року під час юніорського "Вімблдону", проте тоді мова йшла про Болгарію. Зрештою, спортсмен обрав Узбекистан, який, імовірно, запропонував більш привабливі фінансові умови.

Відповідні зміни вже відображені у профілі гравця на сайті ITF – від сьогодні 13-та ракетка світу серед юніорів заявлений як представник узбекистанської збірної. Офіційних коментарів від самого гравця чи Федерації тенісу України щодо втрати лідера рейтингу наразі немає.

Мовний скандал на "Вімблдоні"

Репутація гравця, що представляв Хмельницький, в Україні серйозно похитнулася у 2025 році. Тоді, виступаючи на юніорському "Вімблдоні", тенісист принципово відмовився відповідати на запитання журналістів українською мовою.

Тренер спортсмена заявив, що Білозерцев спілкуватиметься виключно англійською або російською. Цей інцидент викликав хвилю обурення у вболівальників, а сьогоднішня зміна прапора стала логічним завершенням низки подій навколо атлета.

Останній виступ за Україну

Білозерцев посідає 13-те місце в світовому рейтингу ITF серед юніорів. Минулого року він виграв свій дебютний професійний титул, ставши чемпіоном на турнірі ITF M15 у Сербії.

Ще в січні 2026 року Білозерцев виступав, як представник України на Australian Open, де дійшов до третього раунду юніорського турніру. Проте останнім у статусі українця для нього став поєдинок кваліфікації "челенджера" у хорватському Спліті, що відбувся в неділю, 22 березня. Там Нікіта у двох сетах поступився італійцю Філіппо Романо.

Зазначимо, що Білозерцев – не єдиний, хто вирішив представляти Узбекистан за останній час. Протягом півроку спортивне громадянство цієї країни отримали декілька російських тенісисток, серед яких Камілла Рахімова, Поліна Кудерметова та Марія Тимофєєва.