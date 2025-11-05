Герб УНР та історичні символи: як виглядає нова форма збірної України з футболу

Символіка, що поєднує покоління

Новий комплект поєднує сучасний дизайн та історичні символи української державності.

Дизайн форми натхненний елементами герба Української Народної Республіки, створеного у 1918 році художником і архітектором Василем Кричевським.

В основі – тризуб князя Володимира Великого, оточений стилізованим оливковим вінком, який символізує миролюбність. У новому дизайні adidas переосмислив цей орнамент, передавши через нього спадкоємність української культури, силу, гідність та прагнення до свободи.

Інновації для максимальної ефективності

Нова форма створена з урахуванням найвищих вимог до продуктивності. Вона допомагає спортсменам підтримувати комфорт навіть у найскладніших погодних умовах.

Для матчів у спеку використано еластичні тканини з технологією CLIMACOOL+, які ефективно відводять вологу та зберігають сухість тіла. Перфоровані стрічки з трьома смугами adidas забезпечують вентиляцію, а сітчасті вставки гарантують повітропроникність навіть у найекстремальніших кліматичних умовах.

Серед новинок – лентикулярний логотип adidas, який змінює вигляд залежно від ракурсу.

"Про нашу історію і гідність"

Президент УАФ Андрій Шевченко наголосив, що нова форма створена з глибокою повагою до історії та боротьби українців.

"Кожен новий матч – це шанс показати світові, хто ми є. Ця форма нагадує, що і сто років тому, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним", - зазначив Шевченко.

Коли форма з'явиться у продажу

Нова форма збірної України стане доступною для вболівальників з 6 листопада у магазинах adidas, на adidas.ua та shop.uaf.ua.

У новій формі збірна зіграє вже в листопаді (фото: УАФ)