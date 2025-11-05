Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

5 ноября Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно с adidas презентовали новую эксклюзивную форму национальной сборной Украины. В ней команда выступит уже 13 и 16 ноября в квалификационных матчах чемпионата мира-2026 против сборных Франции и Исландии.
Новый комплект сочетает современный дизайн и исторические символы украинской государственности.
Дизайн формы вдохновлен элементами герба Украинской Народной Республики, созданного в 1918 году художником и архитектором Василием Кричевским.
В основе - трезубец князя Владимира Великого, окруженный стилизованным оливковым венком, который символизирует миролюбие. В новом дизайне adidas переосмыслил этот орнамент, передав через него преемственность украинской культуры, силу, достоинство и стремление к свободе.
Новая форма создана с учетом самых высоких требований к производительности. Она помогает спортсменам поддерживать комфорт даже в самых сложных погодных условиях.
Для матчей в жару использованы эластичные ткани с технологией CLIMACOOL+, которые эффективно отводят влагу и сохраняют сухость тела. Перфорированные ленты с тремя полосами adidas обеспечивают вентиляцию, а сетчатые вставки гарантируют воздухопроницаемость даже в самых экстремальных климатических условиях.
Среди новинок - лентикулярный логотип adidas, который меняет вид в зависимости от ракурса.
Президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что новая форма создана с глубоким уважением к истории и борьбе украинцев.
"Каждый новый матч - это шанс показать миру, кто мы есть. Эта форма напоминает, что и сто лет назад, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство. Мы благодарим adidas за партнерство, которое помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его", - отметил Шевченко.
Новая форма сборной Украины станет доступной для болельщиков с 6 ноября в магазинах adidas, на adidas.ua и shop.uaf.ua.
В новой форме сборная сыграет уже в ноябре (фото: УАФ)
