Головна » Розваги » Спорт

Ганьба "Жирони" та гол Сікана: як українські легіонери зіграли в національних Кубках (відео)

Четвер 04 грудня 2025 10:03
Ганьба "Жирони" та гол Сікана: як українські легіонери зіграли в національних Кубках (відео) Фото: Данило Сікан (праворуч) відзначився в Кубку Туреччини (x.com/Trabzonspor)
Автор: Андрій Костенко

Посередині тижня команди українських легіонерів провели кубкові поєдинки в Іспанії, Італії та Туреччині.

Як зіграли вітчизняні легіонери – розповідає РБК-Україна.

"Традиційне" фіаско "Жирони"

Найбільш українська команда Іспанії – каталонська "Жирона" несподівано завершила свій шлях у Кубку вже в 1/32 фіналу. Команда програла представнику третього іспанського дивізіону – "Оуренсе" (1:2).

Каталонці пропустили вже на першій хвилині. У середині першого тайму зрівняли рахунок (Аспрілья), але після перерви – отримали в свої ворота вирішальний м'яч.

Українці Ванат та Циганков розпочали гру на лаві для запасних. Проте Ванат вийшов на поле вже в першому таймі, замінивши Абеля Руїса, який травмувався. Циганкова кинули в бій вже за рахунку 1:2. Однак змінити хід поєдинку йому не вдалося.

Ванат і Циганков завершили матч без ударів у площину воріт. Обидва нанесли по одному удару, які були заблоковані. Циганков також одного разу влучив у стійку.

Для "Жирони" це вже другий сезон поспіль, коли команда вилітає на стадії 1/32 фіналу від представника нижчих ліг. Торік каталонці поступилися клубу четвертого дивізіону "Логроньєс" у серії пенальті.

Розгром без Маліновського

В 1/8 фіналу Кубку Італії розгромної поразки зазнала "Дженоа" Руслана Маліновського. Теперішня команда українця без шансів програла його колишньому клубу – "Аталанті" (0:4).

Футболісти з Бергамо забили голи на початку першого та другого тайму, а до розгрому справу довели в останній десятихвилинці.

Український легіонер участі у грі не брав. Він захворів і навіть не потрапив до заявки.

Сікан скористався шансом

Але є й приємні новини. Український форвард Данило Сікан забив гол та допоміг "Трабзонспору" виграти матч кваліфікації Кубка Туреччини.

Команда українців Зубкова, Батагова та Сікана приймала "Ванспор" на домашньому стадіоні та перемогла з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов без забитих голів. А на 65-й Сікан влучно пробив головою та відкрив рахунок. Це був другий гол українця за клуб у поточному сезоні. Під завісу гри господарі подвоїли перевагу, завдяки автоголу суперників.

Сікан та Батагов вийшли в стартовому складі, а Зубков вступив у гру із лави запасних на 65-й хвилині. "Трабзонспор" вийшов у основний етап Кубка Туреччини.

Раніше ми повідомили, як одноклубник Забарного відібрав у Ямаля звання головного таланту Європи.

Також дізнайтеся про анонсоване повернення Михайла Мудрика після відсторонення через допінг.

