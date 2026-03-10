UA

"Галатасарай" шокував Європу: швидкий гол залишив "Ліверпуль" без відповіді в ЛЧ

21:53 10.03.2026 Вт
2 хв
Це вже втретє за сезон - "Ліверпуль" знову наступає на ті ж граблі у єврокубках
aimg Катерина Урсатій
Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)

"Ліверпуль" поступився "Галатасараю" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Стамбульський клуб вдруге за сезон здолав англійців, реалізувавши швидкий гол. Доля путівки у чвертьфінал вирішиться в Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат мачів.

Читайте також: Ярмолюк очолив рейтинг українців у Англії: свіжі цінники від Transfermarkt

Швидкий гол та впевнена оборона "левів"

Турецький колектив, який потрапив до цієї стадії через виснажливі стикові матчі проти "Ювентуса" (загальний рахунок 7:5), продемонстрував кращу готовність на старті зустрічі.

Вже на 7-й хвилині "Галатасарай" вийшов уперед.

Після подачі з кутового Маріо Леміна виграв позиційну боротьбу в центрі штрафного майданчика та влучним ударом головою з близької відстані відправив м'яч у сітку.

VAR проти мерсисайдців

У другій половині гри підопічні Арне Слота перехопили ініціативу та намагалися відігратися.

На 72-й хвилині англійцям вдалося забити гол, проте радість гостей була передчасною.

Після втручання системи VAR головний арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши гру рукою з боку захисника Ібраїми Конате.

Статистичні підсумки та реванш на "Енфілді"

Ця поразка стала для "Ліверпуля" вже третьою в поточному розіграші турніру. Прикметно, що мерсисайдці вдруге в сезоні поступаються саме "Галатасараю" з ідентичним результатом 1:0 (перша невдача сталася на етапі основного раунду).

Ще одного фіаско "червоні" зазнали вдома від ПСВ (1:4).

Натомість стамбульці продовжують успішну серію, здобувши четверту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Єдиною поразкою команди за останній час залишається програш "Ювентусу" (2:3) у додатковий час матчу-відповіді стикового раунду.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Англії наступного тижня.

Поєдинок заплановано на середу, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що рукавички Трубіна стали експонатом музею "Бенфіки".

