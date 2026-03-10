"Галатасарай" шокував Європу: швидкий гол залишив "Ліверпуль" без відповіді в ЛЧ

Швидкий гол та впевнена оборона "левів"

Турецький колектив, який потрапив до цієї стадії через виснажливі стикові матчі проти "Ювентуса" (загальний рахунок 7:5), продемонстрував кращу готовність на старті зустрічі.

Вже на 7-й хвилині "Галатасарай" вийшов уперед.

Після подачі з кутового Маріо Леміна виграв позиційну боротьбу в центрі штрафного майданчика та влучним ударом головою з близької відстані відправив м'яч у сітку.

VAR проти мерсисайдців

У другій половині гри підопічні Арне Слота перехопили ініціативу та намагалися відігратися.

На 72-й хвилині англійцям вдалося забити гол, проте радість гостей була передчасною.

Після втручання системи VAR головний арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши гру рукою з боку захисника Ібраїми Конате.

Статистичні підсумки та реванш на "Енфілді"

Ця поразка стала для "Ліверпуля" вже третьою в поточному розіграші турніру. Прикметно, що мерсисайдці вдруге в сезоні поступаються саме "Галатасараю" з ідентичним результатом 1:0 (перша невдача сталася на етапі основного раунду).

Ще одного фіаско "червоні" зазнали вдома від ПСВ (1:4).

Натомість стамбульці продовжують успішну серію, здобувши четверту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Єдиною поразкою команди за останній час залишається програш "Ювентусу" (2:3) у додатковий час матчу-відповіді стикового раунду.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Англії наступного тижня.

Поєдинок заплановано на середу, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.