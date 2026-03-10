"Галатасарай" шокировал Европу: быстрый гол оставил "Ливерпуль" без ответа в ЛЧ

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Стамбульский клуб второй раз за сезон одолел англичан, реализовав быстрый гол. Судьба путевки в четвертьфинал решится в Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат мачей.
Турецкий коллектив, который попал в эту стадию из-за изнурительных стыковых матчей против "Ювентуса" (общий счет 7:5), продемонстрировал лучшую готовность на старте встречи.
Уже на 7-й минуте "Галатасарай" вышел вперед.
После подачи с углового Марио Лемина выиграл позиционную борьбу в центре штрафной и точным ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Во второй половине игры подопечные Арне Слота перехватили инициативу и пытались отыграться.
На 72-й минуте англичанам удалось забить гол, однако радость гостей была преждевременной.
После вмешательства системы VAR главный арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой со стороны защитника Ибраимы Конате.
Это поражение стало для "Ливерпуля" уже третьим в текущем розыгрыше турнира. Примечательно, что мерсисайдцы второй раз в сезоне уступают именно "Галатасараю" с идентичным результатом 1:0 (первая неудача случилась на этапе основного раунда).
Еще одно фиаско "красные" потерпели дома от ПСВ (1:4).
Зато стамбульцы продолжают успешную серию, одержав четвертую победу подряд во всех турнирах.
Единственным поражением команды за последнее время остается проигрыш "Ювентусу" (2:3) в дополнительное время ответного матча стыкового раунда.
Ответный матч между командами состоится в Англии на следующей неделе.
Поединок запланирован на среду, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ранее мы писали, что перчатки Трубина стали экспонатом музея "Бенфики".