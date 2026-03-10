"Галатасарай" шокировал Европу: быстрый гол оставил "Ливерпуль" без ответа в ЛЧ

Быстрый гол и уверенная оборона "львов"

Турецкий коллектив, который попал в эту стадию из-за изнурительных стыковых матчей против "Ювентуса" (общий счет 7:5), продемонстрировал лучшую готовность на старте встречи.

Уже на 7-й минуте "Галатасарай" вышел вперед.

После подачи с углового Марио Лемина выиграл позиционную борьбу в центре штрафной и точным ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

VAR против мерсисайдцев

Во второй половине игры подопечные Арне Слота перехватили инициативу и пытались отыграться.

На 72-й минуте англичанам удалось забить гол, однако радость гостей была преждевременной.

После вмешательства системы VAR главный арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой со стороны защитника Ибраимы Конате.

Статистические итоги и реванш на "Энфилде"

Это поражение стало для "Ливерпуля" уже третьим в текущем розыгрыше турнира. Примечательно, что мерсисайдцы второй раз в сезоне уступают именно "Галатасараю" с идентичным результатом 1:0 (первая неудача случилась на этапе основного раунда).

Еще одно фиаско "красные" потерпели дома от ПСВ (1:4).

Зато стамбульцы продолжают успешную серию, одержав четвертую победу подряд во всех турнирах.

Единственным поражением команды за последнее время остается проигрыш "Ювентусу" (2:3) в дополнительное время ответного матча стыкового раунда.

Ответный матч между командами состоится в Англии на следующей неделе.

Поединок запланирован на среду, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.