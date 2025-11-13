Франція розгромила Україну у відборі ЧС-2026: Мбаппе оформив дубль

Напружений перший тайм завершився без голів

Перша половина гри пройшла за тотальної переваги господарів поля, проте оборона збірної України на чолі з Анатолієм Трубіним витримала натиск.

Французи активно атакували через фланги, а також перевіряли пильність українського голкіпера ударами з-за меж штрафного майданчика.

На 5-й хвилині Трубін без проблем забрав удар Майкла Олісе. На 19-й хвилині воротар здійснив перший серйозний сейв, перевівши м'яч на кутовий після небезпечного удару Мбаппе.

Найгостріший момент першого тайму трапився на 37-й хвилині, коли Бредлі Барколя змістився в центр і завдав потужного удару - Трубін у блискучому стрибку знову врятував команду, перевівши м'яч на кутовий.

Захист української збірної діяв дуже компактно, не дозволяючи зірковим французьким нападникам розгулятися. Перший тайм завершився з рахунком 0-0.

Катастрофа у другому таймі

Після перерви малюнок гри не змінився, але на 54-й хвилині трапився ключовий епізод, де захисник Тарас Михавко ненавмисно наступив на ногу Олісе у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті та нагородив українця жовтою карткою.

Початок другого тайму, який тривалий час був безгольовим, виявився фатальним для збірної України. На 55-й хвилині рахунок у матчі було відкрито, Кіліан Мбаппе майстерно реалізував призначений пенальті, що вивів Францію вперед - 1:0.

Пропущений м'яч помітно деморалізував українських гравців, тоді як господарі поля суттєво посилили тиск на ворота Анатолія Трубіна і досить швидко подвоїли свою перевагу.

На 76-й хвилині французи скористалися помилкою української команди, Н'Голо Канте перехопив м'яч неподалік від штрафного майданчика Трубіна і віддав передачу на Майкла Олісе, який без особливих зусиль переправив м'яч у сітку - 2:0.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров спробував змінити ситуацію, провівши подвійну заміну і випустивши на поле Олександра Зубкова та Віктора Циганкова замість Тараса Михавка та Романа Яремчука. Проте ці заміни не змогли змінити хід гри.

Вже на 82-й хвилині Кіліан Мбаппе оформив свій дубль. Він чудово відкрився в штрафному майданчику і, не зустрівши серйозного опору, легко пробив повз Трубіна, довівши рахунок до розгромного - 3:0.

Остаточний рахунок у матчі було встановлено наприкінці гри. На 88-й хвилині Уго Екітіке, який вийшов на заміну, протягнув м'яч із центру поля, розіграв комбінацію з Мбаппе і в дотик пробив між ніг українському воротарю, забивши четвертий гол - 4:0.

На 90-й хвилині головний арбітр додав чотири хвилини до основного часу поєдинку, але це вже не вплинуло на фінальний результат, і матч завершився нищівною поразкою збірної України.