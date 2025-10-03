Формула-1 у Сінгапурі: чи зламає Ферстаппен прокляття траси "Марина Бей"

Історія та скандали траси

Вулична гонка в Сінгапурі з’явилася у календарі Формули-1 у 2008 році і відразу увійшла в історію як перший нічний Гран-прі.

Саме тут стався найгучніший скандал у сучасному автоспорті - "крашгейт". У дебютній гонці перемогу несподівано здобув Фернандо Алонсо, але згодом виявилося, що його напарник Нельсон Піке-молодший спеціально розбив болід, щоб на трасу виїхала машина безпеки.

Рекорди та лідери

Феттель залишається найуспішнішим гонщиком у Сінгапурі - 5 перемог. Льюїс Гамільтон має 4 звитяги.

Серед команд триває паритет: "Мерседес", "Феррарі" та "Ред Булл" здобули по 4 перемоги. "Макларен" може покращити статистику, маючи наразі дві.

Минулого року рекорд траси встановив Даніель Ріккардо (1:34,486).

Особливості траси "Марина Бей"

Довжина траси становить 4,927 км із 19 поворотами. Пілоти долають 62 кола у спекотних та вологих умовах, що робить гонку однією з найважчих у сезоні.

У 2023 році трасу спростили, замінивши повільний відрізок поворотів 16-19 на пряму, що збільшило кількість обгонів.

Головні інтриги гонки

Макс Ферстаппен після літньої паузи здобув дві перемоги в трьох гонках і продовжує боротьбу за п’ятий чемпіонський титул. Водночас "Макларен" із Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі виглядає головним конкурентом "Ред Булла".

Особливу увагу привертає те, що саме на цій трасі Ферстаппен ще жодного разу не перемагав. Дощ може як допомогти нідерландцю, так і створити додаткові проблеми.

Розклад Гран-прі Сінгапуру

П’ятниця, 3 жовтня: 12:30 - перша практика, 16:00 - друга практика

Субота, 4 жовтня: 12:30 - третя практика, 16:00 - кваліфікація

Неділя, 5 жовтня: 15:00 - гонка

Пряму трансляцію для українських глядачів покаже Setanta Sports Ukraine+.