Фіналістка Нацвідбору зробила заяву після звинувачень у співпраці з росіянином

Про що саме вирішила заявити співачка

Valeriya Force наголосила, що вважає важливим публічно пояснити деталі свого творчого шляху.

За словами артистки, у 2023-2024 роках вона працювала під іншим ім’ям, але в межах продюсерського формату.

"У 2023-2024 роках я працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту" - повідомила Valeriya Force.

Водночас співачка підкреслила, що не керувала процесами, пов’язаними з просуванням і технічною частиною релізів.

"Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності" - пояснила Valeriya Force.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Виконавиця запевнила, що її роль у проєкті стосувалася саме творчості, а не організаційних чи "ринкових" моментів.

"Моєю відповідальністю була виключно творча частина" - підкреслила співачка.

Окремо Валерія відреагувала на обговорення "російського сліду" та наголосила, що не працювала на ринок країни-агресора.

"Я не працювала в Росії країні агресора та не випускала музику для цього ринку" - заявила вона.

Що зараз із проєктом Vesta

Співачка уточнила, що цей етап уже завершений.

"Проєкт Vesta закрито наприкінці 2024 року" - уточнила фіналістка Нацвідбору.

Також артистка розповіла, що з 2025 року працює під новим сценічним ім’ям і співпрацює з іншими професіоналами.

"З 2025 року я працюю як Valeriya Force та є артистом американського лейблу та співпрацюю виключно з саундпродюсером Vinny Venditto" - додала виконавиця.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Нагадаємо, підозри щодо можливих зв’язків фіналістки Нацвідбору з РФ з’явилися майже одразу після того, як 15 січня учасники відбору провели жеребкування та представили свої конкурсні пісні.

Після цього в соцмережах почали обговорювати діяльність Валерії та її можливу співпрацю з представниками російського музичного ринку.

Зокрема, блогер Богдан Беспалов звернув увагу на саундпродюсера й звукорежисера D.Woo, який у своєму Instagram вказує місцем проживання Росію та, за даними публічних згадок, працює з артистами з РФ.

Окремо користувачі звернули увагу на те, що серед контактів і можливих співпраць D.Woo нібито фігурує російський співак Льоша Свік, якого в мережі пов’язують із підтримкою війни та політики Володимира Путіна.