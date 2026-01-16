Фіналістка Нацвідбору і "російський слід": чому довкола Valeriya Force здійнявся галас

Скандал з фіналісткою Нацвідбору-2026

Підозри з’явилися майже одразу після того, як 15 січня учасники нацвідбору провели жеребкування та презентували конкурсні пісні.

Після цього в мережі почали активно обговорювати діяльність Валерії та її можливі зв’язки з РФ.

У дописі Беспалова йдеться про звукорежисера та саундпродюсера D.Woo, який у своєму профілі в Instagram зазначає, що проживає в Росії, а також нібито працює з російськими артистами.

Valeriya Force підозрюють у співпраці з росіянином

Зокрема, у соцмережах звернули увагу на те, що серед його контактів і згадок фігурує співпраця з Льошею Свіком, який, за даними публічних обговорень, підтримує війну та політику Володимира Путіна.

Valeriya Force підозрюють у співпраці з росіянином

Також користувачі помітили, що у 2024 році, коли Valeriya Force випустила альбом "My Dark Side", D.Woo нібито публікував у своїх соцмережах інформацію про цю платівку.

Valeriya Force підозрюють у співпраці з росіянином

Крім того, в одній із сторіз звукорежисера звучала композиція виконавиці, а також було позначено її акаунт.

Окремо підозри посилило й те, що на сторінці D.Woo раніше зазначалося про співпрацю з артисткою Vesta.

Саме під таким псевдонімом, як звернули увагу користувачі, раніше виступала Valeriya Force - це можна помітити на її YouTube-каналі.

Valeriya Force підозрюють у співпраці з росіянином

Після хвилі обговорень D.Woo, як зазначають у мережі, видалив згадки про співпрацю зі співачкою зі свого Instagram.

Водночас сама Valeriya Force ситуацію навколо свого імені наразі публічно не коментувала.

Тим часом телеканали та ЗМІ вже надсилають офіційні запити щодо пояснень.

Коротка біографія Valeriya Force

Валерія Симулик стала відомою широкій аудиторії після участі у шоу "Х-Фактор", де її називали однією з найніжніших і найбільш харизматичних конкурсанток сезону.

Глядачі не раз порівнювали вокалістку із британською зіркою Адель - через схожий тембр і манеру виконання.

Співачка родом із Харкова. Музикою вона почала займатися ще в дитинстві: з п’яти років відвідувала вокальні заняття, пізніше опанувала фортепіано та долучила до свого розвитку бальні танці.

Valeriya Force

Перші серйозні успіхи Валерія здобула на телевізійному проєкті "Україна має талант", де дійшла до півфіналу. Також вона стала володаркою гран-прі конкурсу "Чорноморські ігри".

Новий етап популярності для артистки розпочався після участі у п’ятому сезоні "Х-Фактора".

Після успішного кастингу Валерія змогла пройти далі та потрапила до команди Івана Дорна.

Втім, у кроці від фіналу співачка залишила проєкт разом із ще однією учасницею з команди наставника.

Valeriya Force

Після участі у талант-шоу Валерія продовжила розвиватися в музиці та згодом переїхала до США.

Там вона активно працювала над новими релізами, випускала композиції й альбоми, виступаючи під сценічним ім’ям VESTA.