Финалистка Нацотбора и "российский след": почему вокруг Valeriya Force поднялась шумиха

Скандал с финалисткой Нацотбора-2026

Подозрения появились почти сразу после того, как 15 января участники нацотбора провели жеребьевку и представили конкурсные песни.

После этого в сети начали активно обсуждать деятельность Валерии и ее возможные связи с РФ.

В заметке Беспалова говорится о звукорежиссере и саундпродюсере D.Woo, который в своем профиле в Instagram отмечает, что проживает в России, а также якобы работает с российскими артистами.

Valeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

В частности, в соцсетях обратили внимание на то, что среди его контактов и упоминаний фигурирует сотрудничество с Лешей Свиком, который, по данным публичных обсуждений, поддерживает войну и политику Владимира Путина.

Valeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

Также пользователи заметили, что в 2024 году, когда Valeriya Force выпустила альбом "My Dark Side", D.Woo якобы публиковал в своих соцсетях информацию об этой пластинке.

Valeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

Кроме того, в одной из сториз звукорежиссера звучала композиция исполнительницы, а также был обозначен ее аккаунт.

Отдельно подозрения усилило и то, что на странице D.Woo ранее отмечалось о сотрудничестве с артисткой Vesta.

Именно под таким псевдонимом, как обратили внимание пользователи, ранее выступала Valeriya Force - это можно заметить на ее YouTube-канале.

Valeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

После волны обсуждений D.Woo, как отмечают в сети, удалил упоминания о сотрудничестве с певицей из своего Instagram.

В то же время сама Valeriya Force ситуацию вокруг своего имени пока публично не комментировала.

Между тем телеканалы и СМИ уже присылают официальные запросы о объяснениях.

Краткая биография Valeriya Force

Валерия Симулик стала известной широкой аудитории после участия в шоу "Х-Фактор", где ее называли одной из самых нежных и наиболее харизматичных конкурсанток сезона.

Зрители не раз сравнивали вокалистку с британской звездой Адель - из-за похожего тембра и манеры исполнения.

Певица родом из Харькова. Музыкой она начала заниматься еще в детстве: с пяти лет посещала вокальные занятия, позже освоила фортепиано и приобщила к своему развитию бальные танцы.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Первые серьезные успехи Валерия получила на телевизионном проекте "Україна має талант", где дошла до полуфинала. Также она стала обладательницей гран-при конкурса "Черноморские игры".

Новый этап популярности для артистки начался после участия в пятом сезоне "Х-Фактора".

После успешного кастинга Валерия смогла пройти дальше и попала в команду Ивана Дорна.

Впрочем, в шаге от финала певица покинула проект вместе с еще одной участницей из команды наставника.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

После участия в талант-шоу Валерия продолжила развиваться в музыке и впоследствии переехала в США.

Там она активно работала над новыми релизами, выпускала композиции и альбомы, выступая под сценическим именем VESTA.