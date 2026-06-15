Фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко мобілізувався до Сил оборони (фото)
Фіналіст другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Дмитро Шевченко повідомив, що долучився до Сил оборони України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram тренера.
Дмитро Шевченко показався у військовій формі
Про важливе рішення Шевченко розповів у свій день народження - 15 червня. Цього дня йому виповнилося 42 роки.
Дмитро опублікував фото, на якому позує у військовій формі, та зізнався, що ще рік тому не міг уявити, що зустріне свій день народження саме так.
"Ще рік тому я не міг уявити, що цей день народження зустріну саме так. Але життя змінюється, і кожен робить свій вибір", - написав він.
Шевченко уточнив, що цього року мобілізувався саме до Державної прикордонної служби України.
За його словами, він добре розуміє важливість роботи прикордонників для безпеки країни.
"Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Бо добре розумію: від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони — це наш дім", - зазначив Дмитро.
Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Також фіналіст "Холостячки" подякував усім, хто підтримує його, та наголосив, що хоче пройти новий етап життя з честю, вірою і гідністю.
"Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю - хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну", - додав він.
При цьому тренер зазначив, що не планує ставити на паузу свій проєкт "Психологія тіла".
"Думав, що через армію доведеться поставити проєкт на паузу… Ні. “Психологія тіла” працює далі", - повідомив Дмитро.
Що відомо про Дмитра Шевченка
Дмитро Шевченко - професійний тренер. Спортом він займається з дитинства: спочатку відвідував гімнастику, згодом близько восьми років присвятив плаванню, а пізніше перейшов у бокс і кікбоксинг.
За свою спортивну кар’єру він провів понад 350 боїв. Також Дмитро має звання майстра спорту України.
Окрім спорту, Шевченко пробував себе у бізнесі та запускав власні проєкти.
Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Широку впізнаваність отримав у 2021 році після участі у другому сезоні шоу "Холостячка", головною героїнею якого була співачка Злата Огнєвіч.
Шевченко дійшов до фіналу проєкту, однак тоді Злата обрала іншого учасника - Андрія Задворного.
Дмитро Шевченко і Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
До слова, у лютому цього року стало відомо, що Задворний також долучився до війська - він вступив до лав Національної гвардії України.