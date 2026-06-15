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Финалист "Холостячки" Дмитрий Шевченко мобилизовался в Силы обороны (фото)

13:51 15.06.2026 Пн
3 мин
Тренер объявил о службе в свой 42-й день рождения
aimg Иванна Пашкевич
Финалист "Холостячки" Дмитрий Шевченко мобилизовался в Силы обороны (фото) Дмитрий Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
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Финалист второго сезона романтического реалити "Холостячка" Дмитрий Шевченко сообщил, что присоединился к Силам обороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram тренера.

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Дмитрий Шевченко показался в военной форме

О важном решении Шевченко рассказал в свой день рождения - 15 июня. В этот день ему исполнилось 42 года.

Дмитрий опубликовал фото, на котором позирует в военной форме, и признался, что еще год назад не мог представить, что встретит свой день рождения именно так.

"Еще год назад я не мог представить, что этот день рождения встречу именно так. Но жизнь меняется, и каждый делает свой выбор", - написал он.

Шевченко уточнил, что в этом году мобилизовался именно в Государственную пограничную службу Украины.

По его словам, он хорошо понимает важность работы пограничников для безопасности страны.

"В этом году я мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины. Потому что хорошо понимаю: от пограничников зависит безопасность государства. Наши границы - это наш дом", - отметил Дмитрий.

Финалист &quot;Холостячки&quot; Дмитрий Шевченко мобилизовался в Силы обороны (фото)Дмитрий Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Также финалист "Холостячки" поблагодарил всех, кто поддерживает его, и подчеркнул, что хочет пройти новый этап жизни с честью, верой и достоинством.

"Не знаю, что принесет следующий год, но точно знаю - хочу встретить его с честью, верой и достоинством. Верой в себя, побратимов и Украину", - добавил он.

При этом тренер отметил, что не планирует ставить на паузу свой проект "Психология тела".

"Думал, что из-за армии придется поставить проект на паузу... Нет. "Психология тела" работает дальше", - сообщил Дмитрий.

Что известно о Дмитрии Шевченко

Дмитрий Шевченко - профессиональный тренер. Спортом он занимается с детства: сначала посещал гимнастику, впоследствии около восьми лет посвятил плаванию, а позже перешел в бокс и кикбоксинг.

За свою спортивную карьеру он провел более 350 боев. Также Дмитрий имеет звание мастера спорта Украины.

Кроме спорта, Шевченко пробовал себя в бизнесе и запускал собственные проекты.

Финалист &quot;Холостячки&quot; Дмитрий Шевченко мобилизовался в Силы обороны (фото)Дмитрий Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Широкую узнаваемость получил в 2021 году после участия во втором сезоне шоу "Холостячка", главной героиней которого была певица Злата Огневич.

Шевченко дошел до финала проекта, однако тогда Злата выбрала другого участника - Андрея Задворного.

Финалист &quot;Холостячки&quot; Дмитрий Шевченко мобилизовался в Силы обороны (фото)Дмитрий Шевченко и Злата Огневич (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

К слову, в феврале этого года стало известно, что Задворный также присоединился к армии - он вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

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