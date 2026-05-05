Фінал Кубка України: визначено час битви "Чернігів" – "Динамо"

10:23 05.05.2026 Вт
2 хв
Матч за престижний трофей відбудеться у Львові 20 травня, де зійдуться український гранд та амбітний дебютант фіналів
aimg Андрій Костенко
Переможець отримає новий трофей Кубка України (фото: УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно визначила час початку фінального поєдинку Кубка України сезону-2025/26. У вирішальній битві на футбольному полі зустрінуться представник Першої ліги "Чернігів" та київське "Динамо".

Дата, місце та час початку

Вирішальний поєдинок за національний Кубок заплановано на середу, 20 травня. Матч прийматиме стадіон "Арена Львів". Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 18:00 за київським часом.

Варто зазначити, що львівська арена вже приймала фінал Кубка у 2016 році, коли донецький "Шахтар" переграв "Зорю" (2:0).

Шлях команд до фіналу

Обидва колективи продемонстрували впевнену, хоча й різну гру на попередніх стадіях.

"Чернігів" розпочав турнір з 1/32 фіналу та пройшов п'ятьох суперників.

  • 1/32 фіналу. "Атлет" (Київ, 2 ліга) – 1:0
  • 1/16 фіналу. "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ) – 3:0 (технічна перемога)
  • 1/8 фіналу. "Лісне" (2 ліга) – 1:1, пен. – 4:3
  • 1/4 фіналу. "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – 0:0, пен. – 5:4
  • 1/2 фіналу. "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – 0:0, пен. – 6:5

"Динамо" старувало з 1/16-ї. На шляху до фіналу кияни вибили з турніру чинного володаря трофею – донецький "Шахтар".

  • 1/16 фіналу. "Олександрія" (УПЛ) – 2:1
  • 1/8 фіналу. "Шахтар" (Донецьк, УПЛ) – 2:1
  • 1/4 фіналу. "Інгулець" (Петрове, 1 ліга) – 2:0
  • 1/2 фіналу. "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – 3:0

Історичне значення матчу

Для обох клубів цей поєдинок має особливий підтекст.

Для київського "Динамо" це шанс здобути свій 14-й Кубок України в історії та повернути трофей у столицю вперше з сезону-2020/21. Минулого року кияни поступилися у фіналі "Шахтарю" в серії 11-метрових.

Для "Чернігова" вихід у фінал уже став історичним досягненням, адже команда вперше дісталася такої стадії турніру і спробує створити головну сенсацію сезону.

Новий трофей Кубка України (фото: УАФ)

Який трофей отримає переможець

Володар Кубка України-2025/26 стане першим, хто отримає новий трофей. Замість традиційної чаші тепер це – козацька булава, оточена 11 списами.

За інформацією УАФ, булава символізує силу та непереможність, а її образ натхненний постаттю кошового отамана Івана Сірка, який, згідно з легендами, не програв жодної битви. А 11 списів – відсилання до єдності 11 гравців на полі, які ведуть команду до перемоги.

