Финал Формулы-1 в Абу-Даби: кто станет чемпионом - Норрис, Ферстаппен или Пиастри

С 5 по 7 декабря на трассе Яс-Марина в Абу-Даби состоится заключительный этап сезона Формулы-1.

О главных интригах гонки уикенда и где их смотреть - рассказывает РБК-Украина .

Битва за корону: Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул

Главной интригой финала, безусловно, является развязка чемпионской гонки, которая обещает стать одной из самых драматичных за последние годы.

Перед стартом Гран-при Абу-Даби турнирную таблицу возглавляет Ландо Норрис, который имеет 408 очков. Его преимущество над Максом Ферстаппеном составляет 12 баллов, а над третьим претендентом, Оскаром Пиастри, - 16 очков.

Норрис может гарантировать себе первый в карьере титул, если, он финиширует третьим или выше, даже в случае победы Ферстаппена, или займет пятое место или выше, если победу одержит Пиастри, и ни один из соперников не опередит его по очкам.

Ферстаппен, в свою очередь, имеет шанс повторить уникальный рекорд Михаэля Шумахера - получить пять чемпионств подряд.

Главные интриги финала сезона

Кроме главной борьбы за чемпионский титул, финальный этап на "Яс-Марина" принесет развязку и в нескольких других важных противостояниях.

В частности, в личном зачете продолжается интрига в дуэли за позицию в топ-10. Молодой пилот "Мерседес" Кими Антонелли имеет реальный шанс завершить сезон выше титулованного Льюиса Хэмилтона ("Феррари").

Сейчас Антонелли уступает британцу лишь двумя баллами (150 против 152), поэтому ему необходимо набрать минимум на два очка больше, чем Хэмилтон, чтобы осуществить этот знаковый обгон.

Также на Гран-при Абу-Даби определится окончательное распределение призовых мест в Кубке конструкторов. Продолжается не только борьба за вице-чемпионство между "Мерседес" и "Ред Булл", где "быкам" нужно отыграть значительный разрыв, но и не менее ожесточенная битва за выгодное шестое место.

На эту позицию претендуют сразу четыре команды средней группы: "Рэйсинг Буллз" (92 очка), "Астон Мартин" (80), "Хаас" (73) и "Заубер" (68).

Для этих коллективов финальное распределение мест является критически важным, поскольку разница в призовых средствах может достигать десятков миллионов долларов, что имеет большое значение для их развития и бюджета на следующий сезон.

Финальный уикенд Формулы-1

Заезды традиционно пройдут на автодроме "Яс-Марина", длина которого составляет 5,281 км.

Гонщики преодолеют 55 кругов. Особенность трека - две зоны DRS: между 5-м и 6-м поворотами, а также между 8-м и 9-м.

А рекорды круга принадлежат пилотам "Макларен" и "Хаас", в квалификации - Ландо Норрис (1:22.595, 2024), в гонке - Кевин Магнусен (1:25.637, 2024).

Расписание Гран-при Абу-Даби:

Пятница, 5 декабря

Свободная практика 1: 12:30

Свободная практика 2: 16:00

Суббота, 6 декабря

Свободная практика 3: 13:30

Квалификация: 17:00

Воскресенье, 7 декабря

Гонка: 16:00

Все события Гран-при Катара - спринт, квалификацию и воскресную гонку - будут транслировать: