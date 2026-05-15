Фінал "Євробачення": всі країни, які ми побачимо вже 16 травня

Уже 16 травня у фіналі "Євробачення-2026" за перемогу боротимуться представники 25 країн. Цьогоріч артисти презентували емоційні балади, електронні треки та етнічні композиції.
РБК-Україна зібрало всіх фіналістів та розповідає, про що їхні конкурсні пісні.
Назва пісні перекладається як "Перш ніж ми підемо додому". Композиція розповідає про пристрасні стосунки, до яких людина постійно повертається, попри усвідомлення, що це приносить біль.
Енергійна пісня присвячена внутрішній силі жінок. У композиції артистка закликає не бояти перешкод та йти до своїх мрій.
Емоційна та напружена композиція про болісні стосунки, у яких кохання перетворюється на залежність. Автор поєднав у пісні французьку, англійську та іврит.
Пісня розповідає про людину, яка шукає кохання та свободу, але водночас боїться самотності й емоційної близькості.
Слово "Nân" означає "мама". Це глибока та дуже емоційна композиція, у якій оспівується погляд матері на новий етап у житті дітей.
Пісня поєднує грецькі музичні елементи з сучасною електронікою. У ній артист співає про прагнення до успіху та розкішного життя заради підтримки родини, а наприкінці емоційно звертається до мами.
Композиція присвячена близьким людям, дому та Україні, а також надії на краще майбутнє навіть після важких випробувань. Головний хук - “Виш’ю нову долю”, який символізує надію на відновлення, турботу про близьких та зв’язок з власним корінням.
Пісня розповідає про доленосне кохання, коли двох людей притягує одне до одного. Затемнення у ній відображає рідкісну мить абсолютної близькості, коли світло й темрява зливаються.
Це емоційна пісня про складні, нерозділені почуття та крихкість кохання, яке не має взаємності. Назва має подвійний зміст і з сербської може означати як "поруч зі мною", так і "кінець мене", що підкреслює руйнівну силу таких почуттів.
Любовна балада, у якій артист у форматі листа звертається до коханої людини, прощання з якою виявилося раптовим. У пісні органічно поєднані одразу три мови - англійська, мальтійська та італійська.
Лірична пісня розповідає про переломний момент у житті. Це історія про тривогу через дорослішання та відчуття розгубленості на життєвому шляху.
Це клубна композиція про самовираження без меж, яка закликає не боятися бути собою. Вона передає історію сильної героїні, яка ламає правила і створює власний простір.
Пісня про жіночу силу, стійкість і здатність виживати навіть у найважчих обставинах. Вона оспівує матерів, які зберігали свій рід та культуру попри страх та виклики.
Драйвова електронна композиція, яка розповідає про звільнення від рутини. Герой шукає свободу та легкість і повертає собі яскраве життя.
Пісня розповідає про силу почуттів, які здатні поєднувати людей навіть попри різні життєві обставини та перешкоди. Вона закликає не закриватися від світу та не боятися бути собою.
Патріотичний трек про любов до своєї країни. Композиція поєднує народні мотиви із сучасним бітом і створена, щоб зарядити зал енергією.
Назва пісні означає "Вогнемет". Це драматичний та емоційний трек, у якому поєднуються елементи попу, року та класичної музики. Композиція оспівує палкі та емоційно виснажливі стосунки.
Це пісня про свободу, віру у власні сили та пошук опори. У ній поєднуються ліричне звучання, сучасні біти та реп.
Назва перекладається як "Я просто хочу більшого". Трек присвячений амбіціям та бажанню отримати від життя більше.
Сучасний електропоп про почуття після розриву. Співчка порушує тему звільнення від спогадів про колишнього партнера.
Танцювальний трек, який дарує настрій. Композиція надихає забути про проблеми й насолоджуватися життям.
Романтична італійська балада про вірність та кохання. У центрі композиції - тема довготривалих почуттів і відданості.
Легкий і драйвовий трек про кохання та розбите серце. У ньому поєднуються елементи попу та рок-музики.
Це емоційна пісня про внутрішній тиск і почуття, від яких перехоплює подих. Назва треку - це метафора психологічного стану, коли людину пригнічують власні страхи та надмірна самокритика.
Клубний трек про свободу, нічне життя та втечу від буденності. Композиція поєднує танцювальні біти та атмосферне звучання.