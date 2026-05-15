Финал "Евровидения": все страны, которые мы увидим уже 16 мая

Уже 16 мая в финале "Евровидения-2026" за победу будут бороться представители 25 стран. В этом году артисты представили эмоциональные баллады, электронные треки и этнические композиции.
РБК-Украина собрало всех финалистов и рассказывает, о чем их конкурсные песни.
Название песни переводится как "Прежде чем мы пойдем домой". Композиция рассказывает о страстных отношениях, к которым человек постоянно возвращается, несмотря на осознание, что это приносит боль.
Энергичная песня посвящена внутренней силе женщин. В композиции артистка призывает не бояться препятствий и идти к своим мечтам.
Эмоциональная и напряженная композиция о мучительных отношениях, в которых любовь превращается в зависимость. Автор соединил в песне французский, английский и иврит.
Песня рассказывает о человеке, который ищет любовь и свободу, но одновременно боится одиночества и эмоциональной близости.
Слово "Nân" означает "мама". Это глубокая и очень эмоциональная композиция, в которой воспевается взгляд матери на новый этап в жизни детей.
Песня сочетает греческие музыкальные элементы с современной электроникой. В ней артист поет о стремлении к успеху и роскошной жизни ради поддержки семьи, а в конце эмоционально обращается к маме.
Композиция посвящена близким людям, дому и Украине, а также надежде на лучшее будущее даже после тяжелых испытаний. Главный хук - "Виш'ю нову долю", который символизирует надежду на восстановление, заботу о близких и связь с собственными корнями.
Песня рассказывает о судьбоносной любви, когда двух людей притягивает друг к другу. Затмение в ней отражает редкий момент абсолютной близости, когда свет и тьма сливаются.
Это эмоциональная песня о сложных, неразделенных чувствах и хрупкости любви, которая не имеет взаимности. Название имеет двойной смысл и с сербского может означать как "рядом со мной", так и "конец меня", что подчеркивает разрушительную силу таких чувств.
Любовная баллада, в которой артист в формате письма обращается к любимому человеку, прощание с которым оказалось внезапным. В песне органично сочетаются сразу три языка - английский, мальтийский и итальянский.
Лирическая песня рассказывает о переломном моменте в жизни. Это история о тревоге из-за взросления и ощущение растерянности на жизненном пути.
Это клубная композиция о самовыражении без границ, которая призывает не бояться быть собой. Она передает историю сильной героини, которая ломает правила и создает собственное пространство.
Песня о женской силе, стойкости и способности выживать даже в самых тяжелых обстоятельствах. Она воспевает матерей, которые сохраняли свой род и культуру, несмотря на страх и вызовы.
Драйвовая электронная композиция, которая рассказывает об освобождении от рутины. Герой ищет свободу и легкость и возвращает себе яркую жизнь.
Песня рассказывает о силе чувств, которые способны объединять людей даже несмотря на различные жизненные обстоятельства и препятствия. Она призывает не закрываться от мира и не бояться быть собой.
Патриотический трек о любви к своей стране. Композиция сочетает народные мотивы с современным битом и создана, чтобы зарядить зал энергией.
Название песни означает "Огнемет". Это драматический и эмоциональный трек, в котором сочетаются элементы попа, рока и классической музыки. Композиция воспевает жаркие и эмоционально изнурительные отношения.
Это песня о свободе, вере в собственные силы и поиск опоры. В ней сочетаются лирическое звучание, современные биты и рэп.
Название переводится как "Я просто хочу большего". Трек посвящен амбициям и желанию получить от жизни больше.
Современный электропоп о чувствах после разрыва. Певица поднимает тему освобождения от воспоминаний о бывшем партнере.
Танцевальный трек, который дарит настроение. Композиция вдохновляет забыть о проблемах и наслаждаться жизнью.
Романтическая итальянская баллада о верности и любви. В центре композиции - тема долговременных чувств и преданности.
Легкий и драйвовый трек о любви и разбитом сердце. В нем сочетаются элементы попа и рок-музыки.
Это эмоциональная песня о внутреннем давлении и чувствах, от которых перехватывает дыхание. Название трека - это метафора психологического состояния, когда человека подавляют собственные страхи и чрезмерная самокритика.
Клубный трек о свободе, ночной жизни и бегстве от обыденности. Композиция сочетает танцевальные биты и атмосферное звучание.