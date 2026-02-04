Фіаско у Мадриді: "Динамо" U19 вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Юнацька команда "Динамо" U19 зазнала розгромної поразки від мадридського "Атлетіко" (2:6) у першому матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26 і припинила виступ у турнірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Кияни, які пробилися до 1/16 фіналу через сито кваліфікації "Шляху чемпіонів", не змогли нав'язати боротьбу мадридцям з перших хвилин.
Вже до середини першого тайму гості поступалися у два м'ячі: рахунок відкрив Серхіо Естебан, а згодом перевагу іспанців закріпив Мігель Хіль Родрігес.
Надію на камбек подарував Богдан Редушко на початку другого тайму. Його влучний удар на 52-й хвилині скоротив розрив до мінімуму (1:2).
Проте радість українських уболівальників була нетривалою - "матрацники" миттєво відповіли серією результативних атак.
Після пропущеного гола іспанський колектив повністю перехопив ініціативу.
Протягом короткого проміжку часу у воротах В'ячеслава Суркіса опинилося ще чотири м'ячі.
Дубль оформив Вінатеа, а Гросс та Муньйос довели рахунок до непристойного.
У компенсований арбітром час Богдан Редушко зумів оформити дубль, трохи підсолодивши гіркоту поразки, проте на підсумковий результат це не вплинуло.
Для "Динамо" U19 цей поєдинок став першим офіційним виступом у 2026 році та останнім на міжнародній арені в поточному сезоні.
Раніше кияни пройшли шотландський "Гіберніан" (1:0, 1:1), але рівень мадридської академії виявився недосяжним.
Тепер "біло-сині" зосередяться на внутрішній першості. Найближчий матч команда проведе в українській Лізі U19 проти львівського "Руху". Зустріч запланована на п'ятницю, 20 лютого.