Фиаско в Мадриде: "Динамо" U19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда "Динамо" U19 потерпела разгромное поражение от мадридского "Атлетико" (2:6) в первом матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/26 и прекратила выступление в турнире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Киевляне, которые пробились в 1/16 финала через сито квалификации "Пути чемпионов", не смогли навязать борьбу мадридцам с первых минут.
Уже к середине первого тайма гости уступали в два мяча: счет открыл Серхио Эстебан, а затем преимущество испанцев закрепил Мигель Хиль Родригес.
Надежду на камбэк подарил Богдан Редушко в начале второго тайма. Его точный удар на 52-й минуте сократил разрыв до минимума (1:2).
Однако радость украинских болельщиков была непродолжительной - "матрасники" мгновенно ответили серией результативных атак.
После пропущенного гола испанский коллектив полностью перехватил инициативу.
В течение короткого промежутка времени в воротах Вячеслава Суркиса оказалось еще четыре мяча.
Дубль оформил Винатеа, а Гросс и Муньос довели счет до неприличного.
В компенсированное арбитром время Богдан Редушко сумел оформить дубль, немного подсластив горечь поражения, однако на итоговый результат это не повлияло.
Для "Динамо" U19 этот поединок стал первым официальным выступлением в 2026 году и последним на международной арене в текущем сезоне.
Ранее киевляне прошли шотландский "Гиберниан" (1:0, 1:1), но уровень мадридской академии оказался недосягаемым.
Теперь "бело-синие" сосредоточатся на внутреннем первенстве. Ближайший матч команда проведет в украинской Лиге U19 против львовского "Руха". Встреча запланирована на пятницу, 20 февраля.