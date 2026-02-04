Фиаско в Мадриде: "Динамо" U19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Провальный старт "бело-синих"

Киевляне, которые пробились в 1/16 финала через сито квалификации "Пути чемпионов", не смогли навязать борьбу мадридцам с первых минут.

Уже к середине первого тайма гости уступали в два мяча: счет открыл Серхио Эстебан, а затем преимущество испанцев закрепил Мигель Хиль Родригес.

Надежду на камбэк подарил Богдан Редушко в начале второго тайма. Его точный удар на 52-й минуте сократил разрыв до минимума (1:2).

Однако радость украинских болельщиков была непродолжительной - "матрасники" мгновенно ответили серией результативных атак.

Разгром во втором тайме

После пропущенного гола испанский коллектив полностью перехватил инициативу.

В течение короткого промежутка времени в воротах Вячеслава Суркиса оказалось еще четыре мяча.

Дубль оформил Винатеа, а Гросс и Муньос довели счет до неприличного.

В компенсированное арбитром время Богдан Редушко сумел оформить дубль, немного подсластив горечь поражения, однако на итоговый результат это не повлияло.

Итоги еврокубкового пути

Для "Динамо" U19 этот поединок стал первым официальным выступлением в 2026 году и последним на международной арене в текущем сезоне.

Ранее киевляне прошли шотландский "Гиберниан" (1:0, 1:1), но уровень мадридской академии оказался недосягаемым.

Теперь "бело-синие" сосредоточатся на внутреннем первенстве. Ближайший матч команда проведет в украинской Лиге U19 против львовского "Руха". Встреча запланирована на пятницу, 20 февраля.