Ферстаппен тріумфує, Норріс наближається до чемпіонства: як пройшов Гран-прі Лас-Вегаса у Формулі-1

В американському Лас-Вегасі завершилася гонка 22-го етапу Формули-1 сезону-2025. Перемогу здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Лідер чемпіонату Ландо Норріс ("Макларен") розпочинав гонку з поул-позиції, але припустився помилки у боротьбі з Ферстаппеном вже на старті.
Британець пропустив уперед не лише нідерландця, а й Джорджа Расселла з "Мерседес".
У підсумку топ-3 в гонці склали: Ферстаппен, Норріс та Расселл.
Напарник Норріса по "Макларен" Оскар Піастрі, який очолював особистий залік на старті сезону, знову не вразив.
Стартуючи п'ятим, він не втрутився у боротьбу за подіум і фінішував четвертим. Тепер Піастрі відстає від Норріса в загальному заліку вже на 30 очок за два етапи до фінішу сезону.
Варто відзначити сильну гонку Андреа Кімі Антонеллі. Пілот "Мерседес" стартував лише 17-м та мав штраф у 5 секунд, але зумів прорватися до п'ятого місця.
Покращив позиції й Льюїс Хемілтон, який напередодні вперше в кар'єрі посів останнє місце у кваліфікації. Пілот "Феррарі" починав із 20-ї стартової позиції, швидко відіграв кілька місць і завершив гонку у топ-10.
Зазначимо, що це був третій старт в історії Формули-1, який відбувався у Лас-Вегасі. Вдруге його виграв Ферстаппен, а ще одного разу переможцем ставав Расселл.
Гран-прі Лас-Вегаса, результати гонки
Зійшли:
У сезоні-2025 залишилося лише два етапи – у Катарі (30 листопада) та фінальний – в Абу-Дабі (7 грудня).
Ситуація в боротьбі за чемпіонство зараз така:
Усі троє претендентів ще зберігають шанси на чемпіонство. Однак саме Норріс може достроково оформити титул уже на наступному етапі.
